تغريدات.. ميك يتفاخر بوالده وموسيس يسجل في ديربي روسيا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فينيسيوس جونيور – البرازيل

شارك الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، صورة له من مباراة فريقه التي تغلب بها على إلتشي بهدفين مقابل هدف، لحساب الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني، مغردا: “نراكم الثلاثاء، مبروك”.

ميك شوماخر – ألمانيا

It’s quite emotional for me to see MSC on the timing screen again. It‘s a special bond I have to it, and I hope it’s nice for everybody to see it there. 🙏 pic.twitter.com/QcdQVKtkdj — Mick Schumacher (@SchumacherMick) March 13, 2021

عبر سائق سيارات فورمولا واحد، الألماني ميك شوماخر عن سعادته بمشاهدة صورة والده مايكل شوماخر على شاشة العرض الرئيسية لتجارب البحرين، مغردا: “إنه أمر مؤثر للغاية أن أرى مايكل شوماخر على شاشة التوقيت مرة أخرى، إنه رابط خاص لدي، آمل أن يكون من الرائع أن يراه الجميع هناك”.

فيكتور موسيس – نيجيريا

Massive win in the derby today! Great performance from the boys and always good to get on the scoresheet ⚽️😃💯 pic.twitter.com/jeRDTfNSNM — Victor Moses (@VictorMoses) March 13, 2021

قام الدولي النيجيري فيكتور موسيس مهاجم نادي سبارتاك موسكو الروسي، صورة له من مباراة فريقه الأخيرة في مباراة الديربي بالدوري المحلي مع دينامو موسكو، مغردا: “فوز هائل في الديربي اليوم، أداء رائع من الأولاد، وجيد دائما الحصول على ورقة التسجيل”.

كريم بنزيمة – فرنسا

نشر الدولي الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، صورة له من مباراة فريقه التي سجل له فيها هدفي الفوز بمرمى إلتشي لحساب الجولة 27 من الليغا، مغردا: “نراكم يوم الثلاثاء”.

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