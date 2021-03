تغريدات.. ميك يتفاخر بوالده وموسيس يسجل في ديربي روسيا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فينيسيوس جونيور – البرازيل

شارك الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، صورة له من مباراة فريقه التي تغلب بها على إلتشي بهدفين مقابل هدف، لحساب الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني، مغردا: “نراكم الثلاثاء، مبروك”.

ميك شوماخر – ألمانيا

It’s quite emotional for me to see MSC on the timing screen again. It‘s a special bond I have to it, and I hope it’s nice for everybody to see it there. 🙏 pic.twitter.com/QcdQVKtkdj

— Mick Schumacher (@SchumacherMick) March 13, 2021