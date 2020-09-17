تغريدات.. ميلنر يتحدث عن روتينه و”كاف” يُهنئ سفيان بوفال

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

الإتحاد الإفريقي لكرة القدم

هنأ الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، الدولي المغربي سفيان بوفال، بعيد ميلاده، مغردا: “عيد ميلاد سعيد للمغربي الموهوب سفيان بوفال”.

جانين بيكي – كندا

شاركت الكندية جانين بيكي لاعبة فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للسيدات، صورة لها عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، مغردة: “العمل”.

جيمس ميلنر – إنجلترا

قام الدولي الإنجليزي جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول، بمشاركة صورة مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، تظهر احتسائه القهوة إلى جانب قراءة الكتاب، مغردا: “روتين الصباح”.

ماركو أسينسيو – إسبانيا

نشر الدولي الإسباني ماركو أسينسيو صورة له من تدريبات ريال مدريد عبر حسابه على (تويتر)، وذلك بعد غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، مكتفيا بوضع (ايموجي) الكرة وآخر يرمز للحب.

Khaled.omeri@alghad.jo