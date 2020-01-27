تغريدات .. نجوم الرياضة ينعون كوبي براينت وابنته جيانا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 26, 2020

نعى مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، لاعب السلة الأميركي كوبي براينت، الذي توفي بحادث تحطم طائرته المروحية، مغردا: “إنه لأمر محزن أن نسمع أخبارا مفجعة عن وفاة كوبي براينت وابنته جيانا، لقد كان كوبي أسطورة حقيقية ومصدر إلهام للكثيرين، أرسل التعازي لعائلته وأصدقائه، وإلى أسر كل من فقدوا حياتهم في الحادث”.

ليونيل ميسي – الأرجنتين

ودع مهاجم نادي برشلونة الإسباني، أسطورة كرة السلة الأمريكي كوبي براينت، حيث كتب عبر حسابه على (إنستغرام): “ليس لدي الكلمات، كل الحب لعائلة كوبي وأصدقائه، كان من دواعي سروري مقابلته وقضاء أوقات جيدة معه، كنا عبقريين مثل الآخرين”.

مايكل جوردان – لاعب كرة سلة

Statement from Michael Jordan pic.twitter.com/AqLsRWMxl9 — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) January 26, 2020

أصدر أسطورة كرة السلة الأميركية، بيانا ودع فيه كوبي براينت، بقوله: “الكلمات لا تستطيع أن تعبر عن الألم الذي أشعر به، أحببت كوبي، كان مثل أخ بالنسبة لي، كان من عاداتنا التحدث سويا كثيرا، سأفتقد أحاديثنا، لقد كان منافسا عنيفا، أحد أكثر اللاعبين قوة وإبداعا وأبا لا يصدق”.

لاماركوس ألدريدج – لاعب كرة سلة

Hard to put what you meant to so many people into words. I will miss a great person on and off the court. You always took the time to show my kids and family love and I will never forget that! RIP Kobe 💔 pic.twitter.com/PGTYNbVNXn — LaMarcus Aldridge (@aldridge_12) January 27, 2020

نعى لاعب كرة السلة الأميركية، مصرع مواطنه كوبي براينت بحادث تحطم طائرته المروحية، مغردا: ” من الصعب وصف ما تمثله للكثير من الناس في عدد من الكلمات، سأشتاق لشخص عظيم داخل وخارج الملعب، كنت دائما تأخذ من وقتك لإظهار حبك لأطفالي وعائلتي، لن أنسى ذلك!”.

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