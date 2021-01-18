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تغريدات.. نظرة “حادة” لإبراهيموفيتش وأوزيل يكشف عن وجهته

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

مسعود أوزيل – ألمانيا

شارك الدولي الألماني مسعود أوزيل صورة له مع زوجته وطفلته أثناء ركوبهم إحدى الطائرات المتجهة إلى تركيا لحسم موضوع انتقاله إلى فناربخشة قادما من آرسنال الإنجليزي، مغردا: “تركيا.. قريبا”.

زلاتان إبراهيموفيتش – السويد

قام الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بمشاركة صورة له مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، مغردا: “حاد”، في إشارة إلى نظرته.

كيفين دي بروين – بلجيكا

احتفل الدولي البلجيكي كيفين دي بروين بوصوله إلى “الأسيست” رقم 100 في مسيرته مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مغردا: “فريق واحد.. 3 نقاط.. 100 تمريرة حاسمة”.

ترنت ألكساندر (أرنولد) – إنجلترا

أبدى الظهير الأيمن لنادي ليفربول الإنجليزي، ترنت ألكساندر (أرنولد) أسفه الشديد بعد التعادل السلبي لفريقه مع مانشستر يونايتد في الجولة 19 من البريميرليغ، مغردا: “نقطة مخيبة للآمال”.

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