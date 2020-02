تغريدات .. نيمار بمظهر جديد ورونالدو يحتفل مع عائلته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار – البرازيل

قام مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) بمظهر جديد، معلقا: “عيد حب سعيد”.

جيمس ميلنر – إنجلترا

نشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع (إنستغرام) بقميص ناديه عقب تعافيه من الإصابة، معلقا: “حان الوقت للعودة مباشرة إلى المسار الصحيح”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

شارك مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له مع متابعيه عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) وهو يتناول وجبة الغداء مع عائلته، مغردا: “غداء العائلة”.

توبي ألدرفيريلد – بلجيكا

Jace Alderweireld 💙.

The best Valentine's Day gift we could ever wish for! Thank you to my beautiful wife Shani for being the strongest and most courageous woman. My heart is so full and I can't wait for the special memories the four of us will make together. pic.twitter.com/pDYp0byPSV

— Alderweireld Toby (@AlderweireldTob) February 14, 2020