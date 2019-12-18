خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

روبرتو فيرمينيو – البرازيل

طرح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، سؤالا لمتابعيه، بعدما نشر قميصه إلى جوار قميص زميله المصري محمد صلاح، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام)، معلقا: “إضغط مرتين على اللاعب الأفضل”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة أسرته من حفل عشاء البيانكونيري احتفالًا بالكريسماس، معلقا: “عن ليلة أمس”.

كيليان مبابي – فرنسا

شارك لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في حملة دعائية لإحدى شركات الساعات، حيث نشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) من حفل الشركة، معلقا: “هوبلوت يحب حزب الفن”.

نيمار – البرازيل

كشف مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن انشاء جمعية خيرية، وذلك في صورة نشرها عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر)، تظهر مجموعة من الأشخاص المتواجدين داخل الجمعية الخيرية الخاصة به، مغردا: “كبرياء”.

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