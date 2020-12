تغريدات.. نيمار ينبذ أشكال العنصرية وميسي ينعى سابيلا

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ليونيل ميسي – الأرجنتين

نعى الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، المدرب السابق لمنتخب الارجنتين أليخاندرو سابيلا، معلقا: “اليخاندرو كان شخصا رائعا بالإضافة الى كونه محترف رائع، فقد وضع علامة في حياتي المهنية وتعلمت منه الكثير، نعيش بعضا من أفضل ذكرياتي في كرة القدم خلال المرحلة التأهيلية لكاس العالم وكذلك المونديال، التعازي لجميع أفراد أسرته وأصدقائه”.

كيرت أنغل – الولايات المتحدة

It’s difficult to stay positive during this recent time. Doubt and uncertainty fill our minds. You must believe that things will get better eventually. Stress and worry can weigh you down. Pray for inner peace. Worry only about today. Tomorrow will take care of itself. #itstrue

كتب المصارع الأميركي الأسبق كيرت أنغل، تدوينة عبر حسابه على (تويتر)، جاء فيها: “من الصعب أن تظل إيجابيا خلال هذه الفترة الأخيرة، الشك وعدم اليقين يملأ أذهاننا، يجب أن تؤمن أن الأمور ستتحسن في النهاية.. التوتر والقلق يمكن أن يثقلانك، صلي من أجل السلام الداخلي”.

نيمار – البرازيل

أبدى الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تضامنه الكامل مع الكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب باشاك شهير التركي، وذلك بعد قيام الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو بتوجيه عبارة عنصرية بحقه، مغردا: “مسألة الحياة السوداء”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

Always great to return to Spain and to Catalunya, always hard to play in Camp Nou against one of the best teams I ever faced. Today we were a team of Champions! A true, strong and united family! Playing like this, we have nothing to fear until the end of the season… Let’s go! pic.twitter.com/PivPpJ3SLh

