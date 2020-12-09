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تغريدات.. نيمار ينبذ أشكال العنصرية وميسي ينعى سابيلا

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ليونيل ميسي – الأرجنتين

نعى الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، المدرب السابق لمنتخب الارجنتين أليخاندرو سابيلا، معلقا: “اليخاندرو كان شخصا رائعا بالإضافة الى كونه محترف رائع، فقد وضع علامة في حياتي المهنية وتعلمت منه الكثير، نعيش بعضا من أفضل ذكرياتي في كرة القدم خلال المرحلة التأهيلية لكاس العالم وكذلك المونديال، التعازي لجميع أفراد أسرته وأصدقائه”.

كيرت أنغل – الولايات المتحدة

كتب المصارع الأميركي الأسبق كيرت أنغل، تدوينة عبر حسابه على (تويتر)، جاء فيها: “من الصعب أن تظل إيجابيا خلال هذه الفترة الأخيرة، الشك وعدم اليقين يملأ أذهاننا، يجب أن تؤمن أن الأمور ستتحسن في النهاية.. التوتر والقلق يمكن أن يثقلانك، صلي من أجل السلام الداخلي”.

نيمار – البرازيل

أبدى الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تضامنه الكامل مع الكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب باشاك شهير التركي، وذلك بعد قيام الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو بتوجيه عبارة عنصرية بحقه، مغردا: “مسألة الحياة السوداء”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن سعادته بالفوز الكبير لفريقه على برشلونة بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مغردا: “من الرائع دائما العودة إلى إسبانيا وكاتالونيا، لكن من الصعب دائما اللعب في كامب نو ضد أحد أفضل الفرق التي واجهتها على الإطلاق، اليوم كنا فريق أبطال وعائلة حقيقية وقوية وموحدة، بهذا اللعب، ليس لدينا ما نخشاه حتى نهاية الموسم.. لنذهب!”.

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