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“تغريدات”.. نيمار يُروّج للعطور وصلاح يستعرض صوره

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار – لاعب باريس سان جيرمان

شارك النجم البرازيلي في حملة إعلانية لإحدى شركات العطور الفرنسية، حيث نشر نيمار فيديو ترويجي للمنتج، مغردا: “إنها جديدة وجريئة، افضل عطر يمكنك استخدامه”.

محمد صلاح – لاعب ليفربول

نشر نجم نادي ليفربول الإنجليزي صورا له عبر صفحته الشخصية من مباراة فريقه الاخيرة أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي، حيث حرص “مو صلاح” على استعراض أبرز اللقطات المهارية التي قدّمها في المباراة.

ياسر الشهراني – الهلال السعودي

هنأ الشهراني لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال باليوم الوطني رقم 89، مغردا: “كل عام والوطن بخير، الله يديم علينا الأمن والأمان”.

جمال جبلي – مراسل رياضي

كشف مراسل قنوات (بي ان سبورتس) الرياضية القطرية المتواجد في مدريد، عن اصابة فيرلان مندي، بقوله: “إصابة اخرى تضرب ريال مدريد، فيرلان مندي سيغيب عن مباريات اوساسونا واتلتيكو ودوري الابطال ،فيما انتظم في التدريب مودريش وبراهيم وايسكو، وتدرب مارسيلو بشكل منفرد”.

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