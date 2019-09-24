“تغريدات”.. نيمار يُروّج للعطور وصلاح يستعرض صوره

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار – لاعب باريس سان جيرمان

شارك النجم البرازيلي في حملة إعلانية لإحدى شركات العطور الفرنسية، حيث نشر نيمار فيديو ترويجي للمنتج، مغردا: “إنها جديدة وجريئة، افضل عطر يمكنك استخدامه”.

محمد صلاح – لاعب ليفربول

نشر نجم نادي ليفربول الإنجليزي صورا له عبر صفحته الشخصية من مباراة فريقه الاخيرة أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي، حيث حرص “مو صلاح” على استعراض أبرز اللقطات المهارية التي قدّمها في المباراة.

ياسر الشهراني – الهلال السعودي

كل عام والوطن بخير 🇸🇦💚

الله يديم علينا الامن والامان 💚#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/Ly0aekkVha — ياسر الشهراني (@iYasser12) September 23, 2019

هنأ الشهراني لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال باليوم الوطني رقم 89، مغردا: “كل عام والوطن بخير، الله يديم علينا الأمن والأمان”.

جمال جبلي – مراسل رياضي

إصابة اخرى تضرب ريال مدريد فيرلان مندي سيغيب عن مباريات اوساسونا ، اتلتيكو و دوري الابطال .

فيما انتظم في التدريب مودريش ، براهيم و اسكو و تدرب مارسيلو لكن على حدا . pic.twitter.com/REfdqplRlF — جمال جبالي (@Djameldjabali) September 24, 2019

كشف مراسل قنوات (بي ان سبورتس) الرياضية القطرية المتواجد في مدريد، عن اصابة فيرلان مندي، بقوله: “إصابة اخرى تضرب ريال مدريد، فيرلان مندي سيغيب عن مباريات اوساسونا واتلتيكو ودوري الابطال ،فيما انتظم في التدريب مودريش وبراهيم وايسكو، وتدرب مارسيلو بشكل منفرد”.