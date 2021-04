تغريدات.. نيمار يُعلن “الحرب” وسواريز يكشف عن حذائه الجديد

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار دا سيلفا – البرازيل

شارك البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له من مباراة فريقه التي تغلب بها على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 3-2 ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مغردا: “قاتل حتى النهاية”.

لويس سواريز – الأوروغواي

نشر الدولي الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، صورة له أثناء ارتدائه لحذائه الجديد من شركة بوما للملابس الرياضية، مغردا: “تحويل الأطياف إلى بوما”.

يوسين بولت – جامايكا

Challengers, just letting you know, I’m still the fastest cat around. @imVkohli @ABdeVilliers17 @pumacricket @RCBTweets pic.twitter.com/cIz3dmW3uI

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) April 7, 2021