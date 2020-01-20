تغريدات.. نيمار يُغازل والدته ومبابي يهرب من شمس باريس

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

مسعود أوزيل – ألمانيا

نشر لاعب نادي أرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة الفنان التركي أنجين ألتان دوزياتان، الذي تواجد في لقاء الجنارز دعما لمواطنه أوزيل، معلقا: “شكرا لدعمك أنجين ألتان دوزياتان شكرا على زيارتك”.

ماورو إيكاردي – إيطاليا

شارك مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) رفقة ابنته بمناسبة عيد ميلادها، معلقا: “عيد ميلاد سعيد يا أميرة، 5 سنوات صغيرة جدا وكبيرة جدا في نفس الوقت، أتمنى أن تستمر في الاستمتاع بهذه الطفولة كما تفعل دائما وبكل حبنا”.

كيليان مبابي – فرنسا

قام لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) وظهر خلالها وهو يهرب من شدة ضوء الشمس.

نيمار – البرازيل

عبر مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن مدى حبه لأمه، حيث نشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) في أحضان والدته، معلقا: “قوية، أصيلة، جميلة ورائعة أحبك يا أمي”.

[email protected]