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تغريدات.. “نيو لوك” الابا وميلنر يدعم محاربة امراض الجهاز التنفسي

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جيمس ميلنر – انجلترا

قام لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بنشر صورة له رفقة المسؤولين في مؤسسة أمراض الجهاز التنفسي، مغردا: “يشرفني أنني دُعيت إلى إطلاق الأساس أمس، الرجاء المساعدة في محاربة هذا المرض القاسي إذا استطعت”.

رودريغو – البرازيل

أبدى لاعب ريال مدريد الاسباني سعادته بتمثيل منتخب بلاده البرازيل في الاستحقاقات المقبلة، بقوله: “هل تعرف هذا الحلم لكل فتى برازيلي؟ حدث اليوم في حياتي!! شكرا لك يا رب على هذه الفرصة، ليس لدي سوى أسباب لأشكرك دائما! شكرا لك يا عائلة وكل من يهتف لي! دعنا نذهب لأكثر من ذلك”.

دافيد الابا – النمسا

نشر مدافع بايرن ميونيخ الألماني صورة له من تدريبات فريقه والتي ظهر فيها بقصة شعر جديدة، معلقا: “الشعر الجديد، تجربة تحت السيطرة”.

رؤوف خليف – معلق رياضي

سلط المعلق التونسي في شبكة قنوات “بي ان سبورتس” الرياضية القطرية، الضوء على شائعات عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد ، بقوله: “كثير من متابعي الشأن الرياضي ينتظرون عودة مورينهو، الذي يُزج باسمه في أخبار الصحف لتربطه بناد أو بآخر، ولعل آخرها تلك التي قربته من ريال مدريد وجعلته خلفا مستقبلا لزيدان.. فهل تتوقعون مورينهو مع الريال مجددا؟”.

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