تغريدات.. “نيو لوك” الابا وميلنر يدعم محاربة امراض الجهاز التنفسي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جيمس ميلنر – انجلترا

Honoured to be invited to the launch of the @DarbyRimmerMND foundation yesterday – please help fight this cruel disease if you can #ATTACKMND pic.twitter.com/xaRgWobfZ1 — James Milner (@JamesMilner) October 25, 2019

قام لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بنشر صورة له رفقة المسؤولين في مؤسسة أمراض الجهاز التنفسي، مغردا: “يشرفني أنني دُعيت إلى إطلاق الأساس أمس، الرجاء المساعدة في محاربة هذا المرض القاسي إذا استطعت”.

رودريغو – البرازيل

Sabe aquele sonho de todo menino brasileiro? Hoje se realizou na minha vida!! Obrigado Senhor 🙌🏾 pela oportunidade, só tenho motivos pra te agradecer sempre!! Obrigado família e todos que torcem por mim! Vamos por mais… 🙌🏾🤩🇧🇷 pic.twitter.com/VrdC3bK5Ay — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) October 25, 2019

أبدى لاعب ريال مدريد الاسباني سعادته بتمثيل منتخب بلاده البرازيل في الاستحقاقات المقبلة، بقوله: “هل تعرف هذا الحلم لكل فتى برازيلي؟ حدث اليوم في حياتي!! شكرا لك يا رب على هذه الفرصة، ليس لدي سوى أسباب لأشكرك دائما! شكرا لك يا عائلة وكل من يهتف لي! دعنا نذهب لأكثر من ذلك”.

دافيد الابا – النمسا

نشر مدافع بايرن ميونيخ الألماني صورة له من تدريبات فريقه والتي ظهر فيها بقصة شعر جديدة، معلقا: “الشعر الجديد، تجربة تحت السيطرة”.

رؤوف خليف – معلق رياضي

كثير من متابعي الشأن الرياضي ينتظرون عودة "جوزيه مورينهو" الذي يُزج باسمه بين الفينة والأخرى في أخبار الصحف لتربطه بناد أو بآخر ولعل آخرها تلك التي قربته من ريال مدريد وجعلته خلفا مستقبلا لزيدان.. فهل تتوقعون "مورينهو" مع الريال مجددا؟ pic.twitter.com/LgwslLgIJg — Raouf BenKhelif (@raoufbenkhelif) October 26, 2019

سلط المعلق التونسي في شبكة قنوات “بي ان سبورتس” الرياضية القطرية، الضوء على شائعات عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد ، بقوله: “كثير من متابعي الشأن الرياضي ينتظرون عودة مورينهو، الذي يُزج باسمه في أخبار الصحف لتربطه بناد أو بآخر، ولعل آخرها تلك التي قربته من ريال مدريد وجعلته خلفا مستقبلا لزيدان.. فهل تتوقعون مورينهو مع الريال مجددا؟”.

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