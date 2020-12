تغريدات .. هاردا تودّع 2020 وهيريرا سعيد بتخطي تشيتشاريتو

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

روميلو لوكاكو – بلجيكا

أشاد الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، بالفوز الكبير لفريقه على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني 3-2 ضمن الجولة الخامسة من التشامبيونزليغ، مغردا: “فوز كبير، فوز جميل”.

بيرنيل هاردا – الدنمارك

A different year for international football has come to an end. I’m so proud of my team and what we have achieved in 2020. I’m looking forward to be back again in the new year and build on the many positives we have seen throughout this qualification 🇩🇰 pic.twitter.com/ApPVtsP6K0

— Pernille Harder (@PernilleMHarder) December 2, 2020