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تغريدات .. هاردا تودّع 2020 وهيريرا سعيد بتخطي تشيتشاريتو

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

روميلو لوكاكو – بلجيكا

أشاد الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، بالفوز الكبير لفريقه على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني 3-2 ضمن الجولة الخامسة من التشامبيونزليغ، مغردا: “فوز كبير، فوز جميل”.

بيرنيل هاردا – الدنمارك

كتبت الدنماركية بيرنيل هاردا مهاجمة نادي تشيلسي الإنجليزي عبر حسابها على (تويتر): “لقد انتهى عام مختلف بالنسبة لكرة القدم الدولية، أنا فخورة جدا بفريقي وما حققناه في عام 2020، أتطلع إلى العودة مرة أخرى في العام الجديد والبناء على العديد من الإيجابيات التي رأيناها طوال هذا التصفيات مع بلدي”.

فابينيو تافاريس – البرازيل

احتفل لاعب الوسط البرازيلي فابينيو بتأهل فريقه ليفربول الإنجليزي إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه اياكس امستردام الهولندي 1-0، مغردا: “حتى آخر دور الـ 16، كانت الأمور صعبة، لكننا لعبنا بشكل جيد”.

هيكتور هيريرا – المكسيك

أبدى المكسيكي هيكتور هيريرا لاعب وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، سعادته بتخطي تشيتشاريتو ليصبح أكثر لاعب مكسيكي خوضا لمباريات دوري أبطال أوروبا برصيد 47 مباراة، مغردا: “أعتقد أننا استحقينا المزيد، لكنني سعيد بالعودة إلى الملاعب وأن أصبح المكسيكي الذي لديه أكبر عدد من المباريات في مسابقة دوري أبطال أوروبا”.

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