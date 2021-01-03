تغريدات.. هاري كين يدخل التاريخ وراكيتيتش يتحدث عن صعوبة الديربي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جاك غريليش – إنجلترا

Proud of how the lads performed last night. Gutted not to come away with anything. Rest up and on to the FA Cup next week! #AVFC pic.twitter.com/TQPsNcmoKI — Jack Grealish (@JackGrealish) January 2, 2021

عبر الإنجليزي جاك غريليش لاعب وسط نادي أستون فيلا، عن فخره بأداء فريقه كمنظومة رغم الخسارة الأخيرة أمام مانشستر يونايتد بهدفين لواحد، مغردا: “فخور بكيفية أداء اللاعبين، رغم عدم الخروج بأي شيء، لكننا حصلنا على استراحة وننظر إلى كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل”.

ماركو أسينسيو – إسبانيا

أبدى الدولي الإسباني ماركو أسينسيو لاعب نادي ريال مدريد، عن سعادته بالفوز الأخير لفريقه على سلتا فيغو بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدوري الاسباني، مغردا: “تسديدة وهدف و3 نقاط.. ليلة مثالية”.

هاري كين – إنجلترا

Starting the new year the right way. A win, a goal and a son. What a week. 💙 pic.twitter.com/dNycQYq7bB — Harry Kane (@HKane) January 2, 2021

بات الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، أول لاعب في تاريخ البريميرليغ يسجل في جميع الأندية بعد تسجيله هدفا من ثلاثية فريقه في شباك ليدز يونايتد، مغردا: “بدء العام الجديد بالطريقة الصحيحة، فوز وهدف وولد، يا له من أسبوع”.

إيفان راكيتيتش – كرواتيا

The Great Derby is never an easy game! El Grand Derbi siempre es un partido complicado! #NuncaTeRindas 🔴⚪💪🏻 @SevillaFC pic.twitter.com/hGrIoZBfCy — Ivan Rakitic (@ivanrakitic) January 2, 2021

تحدث الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب نادي إشبيلية عن تعادل فريقه مع ريال بيتيس بهدف لمثله، لحساب الجولة 17 من الليغا، مغردا: “الديربي العظيم ليس لعبة سهلة! الديربي الكبير دائما حفلة صعبة!”.

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