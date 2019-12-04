تغريدات .. هازارد يحتفل بعيد ميلاد بينتيكي ومبابي يُداعب بيرنات

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

إيدين هازارد – بلجيكا

احتفل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني بعيد ميلاد مواطنه كريستيان بينتيكي مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، حيث نشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) معلقا عليها: “عيد ميلاد سعيد يا أخي”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

شارك مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، في إعلان جديد لإحدى منتجات العناية بالشعر، حيث نشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، وكتب عليها: “يتم بث فيديو التحدي الخاص بي مع مارتاف سيلفا، إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم هذه اللحظات في الميدان”.

كيليان مبابي – فرنسا

داعب مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، زميله في الفريق خوان بيرنات، وذلك بنشره صورة عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر)، ظهر خلالها زميله والكلب سكوبي دو، في مقارنة ساخرة حول أوجه الشبه بين الطرفين.

كالوم تشامبرز – إنجلترا

The cameras sometimes only show one side of the story. It’s always great to meet our Junior Gunners mascot in the dressing room before every match. We hope Billy had a great day at Norwich on Sunday and it was a pleasure to meet him. pic.twitter.com/qBBRZz1g8e — Calum Chambers (@CalumChambers95) December 3, 2019

نشر مدافع نادي آرسنال الإنجليزي، صور له رفقة الطفل جونيورز بيلي، مغردا: “في بعض الأحيان تظهر الكاميرات جانبا واحدا فقط من القصة، من الرائع دائما مقابلة التميمة جونيورز في غرفة تبديل الملابس قبل كل مباراة، نأمل أن يكون بيلي قد قضى يوما رائعا في نورويتش يوم الأحد، وكان من دواعي سروري مقابلته”.

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