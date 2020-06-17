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تغريدات .. هازارد يُشارك بإعلان شوكولاتة وتوريس يستعيد الذكريات

منذ 18 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

هاري كين – إنجلترا

يترقب مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، مباراة القمة أمام مانشستر يونايتد بعد قرار استئناف البريميرليغ، حيث نشر صورة له من تدريبات (السبيرز) عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “لا يمكن أن يأتي يوم الجمعة بسرعة كافية”.

فيرناندو توريس – إسبانيا

نشر توريس صورة له رفقة المدير الفني الأسبق لمنتخب (الماتادور) ديل بوسكي، في نهائيات كأس العالم 2010، مغردا: “قبل عقد من الزمن بدأنا بطولة كأس العالم التي كنا نطمح جميعا إلى الفوز بها، ولم تكن البداية المتوقعة، لكننا أظهرنا أنه في المجموعة كان هناك ما يكفي من القوة للنهوض، وكن بطلا، يا لها من ذكريات”.

إيدين هازارد – بلجيكا

ظهر نجم ريال مدريد الإسباني، في إعلان لإحدى شركات الشوكولاته، حيث نشر فيديو له عبر حسابه على (تويتر) رفقة بعض الأصدقاء ضمن الحملة الدعائية، مغردا: “مرحبا أصدقائي، إربح يوما معي ومع زملائك، بالإضافة إلى آلاف تجارب الفريق”.

أنخيل دي ماريا – الأرجنتين

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Familia ❤️ amigos 🥰

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شارك لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (إنستغرام) رفقة عائلته وأصدقائه وهم يتناولون وجبة الإفطار فوق أحد الجبال، معلقا: “عائلتي وأصدقائي”.

Khaled.omeri@alghad.jo

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