تغريدات.. هاليب تستعد لـ “ويمبلدون” ومودريتش يرفض الاستسلام

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

سيمونا هاليب – رومانيا

شاركت الرومانية سيمونا هاليب صورة لها أثناء جولتها في ملعب بطولة ويمبلدون التي تنطلق يوم 28 من الشهر الحالي وتحمل لقبها الأخير، مغردة: “لا توجد كلمات تحتاج إلى قلب أحمر، جولة مركز دبوس”.

هاري كين – إنجلترا

Top of the group, unbeaten and yet to concede. Job done in the group. 🦁🦁🦁🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/OZDPSk7qX8

— Harry Kane (@HKane) June 22, 2021