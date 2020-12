تغريدات .. هاميلتون وكريستيانو رونالدو يحتفلان بجوائزهما

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لويس هاميلتون – بريطانيا

I couldn’t have done this without an incredible team behind me. Thank you for everything @MercedesAMGF1 🙌🏾 pic.twitter.com/pWkXCo0RZ0

عبر البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في سباقات فورمولا1، عن سعادته لاختياره شخصية العام الرياضية في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، مغردا: “لم أكن لأفعل هذا بدون فريق رائع ورائي، شكرا لكم على كل شيء”.

هاري ماغواير – إنجلترا

أبدى مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هاري ماغواير، سعادته بالفوز الكبير لفريقه على ليدز يونايتد 6-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليغ، مغردا: “حسنا، كان ذلك ممتعا”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

I am honored to win the @goldenfootofficial and to be immortalised on the Champion Promenade in Monaco, together with some of the greatest football legends of all time! I am truly humbled and want to thank the fans all over the world for having voted for me #goldenfoot2020 pic.twitter.com/HEWgjDUxgV

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 20, 2020