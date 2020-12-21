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تغريدات .. هاميلتون وكريستيانو رونالدو يحتفلان بجوائزهما

منذ ساعة واحدة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لويس هاميلتون – بريطانيا

عبر البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس في سباقات فورمولا1، عن سعادته لاختياره شخصية العام الرياضية في استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، مغردا: “لم أكن لأفعل هذا بدون فريق رائع ورائي، شكرا لكم على كل شيء”.

هاري ماغواير – إنجلترا

أبدى مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هاري ماغواير، سعادته بالفوز الكبير لفريقه على ليدز يونايتد 6-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليغ، مغردا: “حسنا، كان ذلك ممتعا”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) تظهر فوزه بجائزة الحذاء الذهبي 2020، مغردا: “يشرفني أن أفوز بهذا اللقب، وأن أخلد في متنزه بموناكو مع أساطير كرة القدم في كل العصور! أشعر بالتواضع حقا وأريد أن أشكر الجماهير في جميع أنحاء العالم على تصويتهم لي”.

فيكتور موسيس – نيجيريا

قام الدولي النيجيري فيكتور موسيس مهاجم نادي سبارتاك موسكو الروسي، بنشر صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، تظهر استعداده لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، مغردا: “وقت عيد الميلاد”.

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