تغريدات.. هاميلتون يستذكر طفولته وكافاني يحتسي مشروبه الخاص

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لويس هاميلتون – بريطانيا

My dad used to roller dance in his younger days and I found his old skates. I cleaned a bunch of cars to save up to buy a snakeboard and I took the wheels off of his skates which had amazing bearings on and put them on my board. At kart tracks this was how I got around. pic.twitter.com/J2g7VMzt3v — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 27, 2021

نشر البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا1، صورة له من طفولته، مغردا: “اعتاد والدي على الرقص في أيام شبابه ووجدت زلاجاته القديمة، قمت بتنظيف مجموعة من السيارات لتوفير ما يمكنني من شراء لوح الأفعى وأزلت العجلات من زلاجته التي كان لها محامل مذهلة ووضعتها على لوحي في مسارات الكارت، كانت هذه هي الطريقة التي كنت أتجول بها”.

إدينسون كافاني – الأوروغواي

Capitán del 🧉🇺🇾 pic.twitter.com/JkDtA4mvJ3 — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) February 27, 2021

شارك الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له مع متابعيه عبر صفحته الشخصية على (تويتر) وهو يحتسي مشروبه الخاص، مغردا: “الكابتن”.

ليروي ساني – ألمانيا

Back with a win! Good job today #inSané pic.twitter.com/J9Gdbbd5j5 — Leroy Sané (@leroy_sane) February 27, 2021

احتفل الدولي الألماني ليروي ساني لاعب نادي بايرن ميونيخ بفوز فريقه على كولن بنتيجة 5-1 لحساب الجولة 23 من البوندسليغا، مغردا: “العودة مع الفوز، عمل جيد لهذا اليوم”.

راداميل فالكاو – كولومبيا

Muy feliz de volver a la cancha. A seguir trabajando día a día. 💪🏼 gran trabajo de equipo. pic.twitter.com/pWJ3CQaF0q — Radamel Falcao (@FALCAO) February 27, 2021

عبر الدولي الكولومبي راداميل فالكاو، عن سعادته بالعودة إلى فريقه غلطة سراي التركي بعد تعافيه من الإصابة والمساهمة بفوز فريقه على أرضروم بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 27، مغردا: “سعيد جدا بالعودة إلى الملعب لمواصلة العمل يوما بعد يوم، عمل جماعي رائع”.

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