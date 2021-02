تغريدات.. هاميلتون يستذكر طفولته وكافاني يحتسي مشروبه الخاص

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لويس هاميلتون – بريطانيا

My dad used to roller dance in his younger days and I found his old skates. I cleaned a bunch of cars to save up to buy a snakeboard and I took the wheels off of his skates which had amazing bearings on and put them on my board. At kart tracks this was how I got around. pic.twitter.com/J2g7VMzt3v

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 27, 2021