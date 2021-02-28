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تغريدات.. هاميلتون يستذكر طفولته وكافاني يحتسي مشروبه الخاص

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لويس هاميلتون – بريطانيا

نشر البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم في سباقات سيارات فورمولا1، صورة له من طفولته، مغردا: “اعتاد والدي على الرقص في أيام شبابه ووجدت زلاجاته القديمة، قمت بتنظيف مجموعة من السيارات لتوفير ما يمكنني من شراء لوح الأفعى وأزلت العجلات من زلاجته التي كان لها محامل مذهلة ووضعتها على لوحي في مسارات الكارت، كانت هذه هي الطريقة التي كنت أتجول بها”.

إدينسون كافاني – الأوروغواي

شارك الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، صورة له مع متابعيه عبر صفحته الشخصية على (تويتر) وهو يحتسي مشروبه الخاص، مغردا: “الكابتن”.

ليروي ساني – ألمانيا

احتفل الدولي الألماني ليروي ساني لاعب نادي بايرن ميونيخ بفوز فريقه على كولن بنتيجة 5-1 لحساب الجولة 23 من البوندسليغا، مغردا: “العودة مع الفوز، عمل جيد لهذا اليوم”.

راداميل فالكاو – كولومبيا

عبر الدولي الكولومبي راداميل فالكاو، عن سعادته بالعودة إلى فريقه غلطة سراي التركي بعد تعافيه من الإصابة والمساهمة بفوز فريقه على أرضروم بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 27، مغردا: “سعيد جدا بالعودة إلى الملعب لمواصلة العمل يوما بعد يوم، عمل جماعي رائع”.

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