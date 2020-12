تغريدات.. هاميلتون يعود إلى مرسيدس و”طموح جديد” للسولية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو السولية – مصر

شارك لاعب النادي الأهلي المصري عمرو السولية، صورة له مع ابنته، مبرزا الألقاب التي توّج بها مع “الأحمر” على المستويين المحلي والقاري، مغردا: “موسم جديد.. طموح جديد”.

ديفد أوتونغا – الولايات المتحدة

When you work this hard at something, why keep it covered up? #flexfriday pic.twitter.com/q2V2E5fOUD

— David Otunga (@DavidOtunga) December 11, 2020