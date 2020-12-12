تغريدات.. هاميلتون يعود إلى مرسيدس و”طموح جديد” للسولية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو السولية – مصر

موسم جديد 🦅 طموح جديد🏆🙏👸 pic.twitter.com/aeXmJ9nLnT — Amr elsolia (@amrelsolia) December 12, 2020

شارك لاعب النادي الأهلي المصري عمرو السولية، صورة له مع ابنته، مبرزا الألقاب التي توّج بها مع “الأحمر” على المستويين المحلي والقاري، مغردا: “موسم جديد.. طموح جديد”.

ديفد أوتونغا – الولايات المتحدة

When you work this hard at something, why keep it covered up? #flexfriday pic.twitter.com/q2V2E5fOUD — David Otunga (@DavidOtunga) December 11, 2020

تساءل المصارع الأميركي والمذيع في اتحاد المصارعة الترفيهية، ديفد أوتانغا، عن سبب بقاء الأشخاص الناجحين خلف الكواليس، مغردا: “عندما تعمل بجد في شيء ما، لماذا تبقيه مغطى؟”.

نيمار دا سيلفا – البرازيل

نشرر الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “هل حقا؟”.

لويس هاميلتون – بريطانيا

I can’t express how grateful I am to be back. Back with my team and back doing what I love. #thankful pic.twitter.com/05BqgW4cMb — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 11, 2020

أعلن بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد وسائق فريق مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون، عودته للفريق بعد تعافيه من كورونا، مغردا: “لا أستطيع أن أعبر عن مدى امتناني للعودة إلى فريقي وفعل ما أحبه”.

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