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تغريدات.. هاميلتون يعود إلى مرسيدس و”طموح جديد” للسولية

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو السولية – مصر

شارك لاعب النادي الأهلي المصري عمرو السولية، صورة له مع ابنته، مبرزا الألقاب التي توّج بها مع “الأحمر” على المستويين المحلي والقاري، مغردا: “موسم جديد.. طموح جديد”.

ديفد أوتونغا – الولايات المتحدة

تساءل المصارع الأميركي والمذيع في اتحاد المصارعة الترفيهية، ديفد أوتانغا، عن سبب بقاء الأشخاص الناجحين خلف الكواليس، مغردا: “عندما تعمل بجد في شيء ما، لماذا تبقيه مغطى؟”.

نيمار دا سيلفا – البرازيل

نشرر الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر)، مغردا: “هل حقا؟”.

لويس هاميلتون – بريطانيا

أعلن بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد وسائق فريق مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون، عودته للفريق بعد تعافيه من كورونا، مغردا: “لا أستطيع أن أعبر عن مدى امتناني للعودة إلى فريقي وفعل ما أحبه”.

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