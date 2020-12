تغريدات.. هولاند ودروغبا يشكران بروسيا دورتموند وتشيلسي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أنغيلو أوغبونا – إيطاليا

An important point to end the year. See you on 2021! #AO21 #COYI #SOUWHU pic.twitter.com/99zI7Y0Ad4

عبر الإيطالي أنغيلو أوغبونا مدافع نادي وست هام يونايتد، عن سعادته بالتعادل السلبي أمام ساوثهابمتون في الجولة السادسة عشر من البريميرليغ، مغردا: “نقطة مهمة لإنهاء العام نراكم في 2021”.

ديدييه دروغبا – ساحل العاج

أبدى المهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا المهاجم السابق لتشيلسي الإنجليزي، سعادته بقيام ناديه الأسبق بمشاركة صورة له عبر حسابه على (تويتر)، تظهر رفعه لكأس دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مكتفيا بوضع عدد كبير من إيموجي قلب الحب الأزرق.

ديكلان رايس – إنجلترا

A good point on the road in our last game of 2020. Thank you for the amazing support this year❤️ on to the next! stay positive 🙌😁 @WestHam pic.twitter.com/89yEeN6Rgz

— Declan Rice (@_DeclanRice) December 29, 2020