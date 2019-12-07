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تغريدات .. هوملز يدعم أطفال اليونسيف وغوميز يودّع مدربه

منذ 45 ثانية

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماتس هوملز – ألمانيا

قام مدافع نادي بروسيا دورتموند الألماني بنشر فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) داخل مؤسسة اليونيسيف دعما للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، مغردا: “بسعر 35 يورو، يمكنك إنقاذ طفل يعاني من سوء التغذية الحاد ويساعد معجون الفول السوداني على استعادة قوته، فهو يتذوق زبدة الفول السوداني ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن”.

أندريه غوميز – البرتغال

ودّع غوميز مدربه ماركو سيلفا، الذي تمت إقالته من تدريب إيفرتون، مغردا: “دائما الأمر صعب عندما نرى شخصا قد رحل، شكرا لك على كل شيء أيها القائد، العمل معك كان أمرا لا يصدق، أنا متأكد أنك ستنجح في الفصل التالي، أتمنى لك كل خير”.

سامي خضيرة – ألمانيا

وجّه لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي، رسالة إلى جماهير “السيدة العجوز” بعد الإصابة التي ألمت به مؤخرًا، مغردا: “أنا بخير الآن، أنتظر قرار اليوفي بشأني، سأكون أكبر مشجع للفريق، شكرا لجميع رسائلكم”.

نادي ميلان الإيطالي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي إيه سي ميلان الإيطالي صورا عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) تظهر زيارة نجوم الفريق إلى مستشفى الأطفال للسرطان في ميلانو، ووضعت تعليقا جاء فيه: “شكرا لدعوتنا، لقد كانت تجربة خاصة، ما مدى تميز الأشخاص الذين سعدنا بلقائهم”.

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