تغريدات .. هوملز يدعم أطفال اليونسيف وغوميز يودّع مدربه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماتس هوملز – ألمانيا

Schon mit 35 Euro kann man einem Kind, das an akuter Mangelernährung leidet, das Leben retten!

Erdnusspaste hilft dabei, wieder zu Kräften zu kommen: schmeckt nach Erdnussbutter und enthält viele Vitamine und Mineralstoffe. https://t.co/qw9GhxiVNk#SpendeZukunft @UNICEFgermany pic.twitter.com/coV2iKapQf — Mats Hummels (@matshummels) December 6, 2019

قام مدافع نادي بروسيا دورتموند الألماني بنشر فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) داخل مؤسسة اليونيسيف دعما للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، مغردا: “بسعر 35 يورو، يمكنك إنقاذ طفل يعاني من سوء التغذية الحاد ويساعد معجون الفول السوداني على استعادة قوته، فهو يتذوق زبدة الفول السوداني ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن”.

أندريه غوميز – البرتغال

Always hard when we see someone we appreciate leave. Thank you for everything, Boss! It was incredible to work with you and I’m sure you’ll succeed in your next chapter! All the best! 👊 pic.twitter.com/NoHwrLPwBW — André Gomes (@aftgomes) December 6, 2019

ودّع غوميز مدربه ماركو سيلفا، الذي تمت إقالته من تدريب إيفرتون، مغردا: “دائما الأمر صعب عندما نرى شخصا قد رحل، شكرا لك على كل شيء أيها القائد، العمل معك كان أمرا لا يصدق، أنا متأكد أنك ستنجح في الفصل التالي، أتمنى لك كل خير”.

سامي خضيرة – ألمانيا

وجّه لاعب وسط نادي يوفنتوس الإيطالي، رسالة إلى جماهير “السيدة العجوز” بعد الإصابة التي ألمت به مؤخرًا، مغردا: “أنا بخير الآن، أنتظر قرار اليوفي بشأني، سأكون أكبر مشجع للفريق، شكرا لجميع رسائلكم”.

نادي ميلان الإيطالي

Grazie all'@IstTumori per averci invitato, è stata un'esperienza speciale, come speciali sono le persone che abbiamo avuto il piacere di conoscere! https://t.co/8qAMz8Y9te — AC Milan (@acmilan) December 6, 2019

نشرت الصفحة الرسمية لنادي إيه سي ميلان الإيطالي صورا عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) تظهر زيارة نجوم الفريق إلى مستشفى الأطفال للسرطان في ميلانو، ووضعت تعليقا جاء فيه: “شكرا لدعوتنا، لقد كانت تجربة خاصة، ما مدى تميز الأشخاص الذين سعدنا بلقائهم”.

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