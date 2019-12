تغريدات .. هوملز يدعم أطفال اليونسيف وغوميز يودّع مدربه

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماتس هوملز – ألمانيا

قام مدافع نادي بروسيا دورتموند الألماني بنشر فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) داخل مؤسسة اليونيسيف دعما للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، مغردا: “بسعر 35 يورو، يمكنك إنقاذ طفل يعاني من سوء التغذية الحاد ويساعد معجون الفول السوداني على استعادة قوته، فهو يتذوق زبدة الفول السوداني ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن”.

أندريه غوميز – البرتغال

Always hard when we see someone we appreciate leave. Thank you for everything, Boss! It was incredible to work with you and I’m sure you’ll succeed in your next chapter! All the best! 👊 pic.twitter.com/NoHwrLPwBW

— André Gomes (@aftgomes) December 6, 2019