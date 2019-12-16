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تغريدات.. هيرنانديز يحتفل مع ميلان ودافيد لويز يدعم حملة عطاء

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

دافيد لويز – البرازيل

نشر مدافع نادي آرسنال الإنجليزي، مقطع فيديو على حسابه بموقع تبادل الصور (إنستغرام) لنجوم ومشجعي الفريق ضمن حملة عطاء التي يقودها النادي، معلقا: “سعيد بحملة دعم آرسنال.. العطاء معا”.

ثيو هيرنانديز – فرنسا

احتفل لاعب نادي ميلان، بمرور 120 عاما على تأسيس النادي الإيطالي، حيث نشر صورة له عبر موقع (تويتر) بقميص ناديه، مغردا: “دعونا نحتفل بعيدا عن 120 عاما من التاريخ”.

مارسيلو – البرازيل

أكد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، في صورة له نشرها عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام)، خلال أدائه بعض التدريبات التأهيلية، على جاهزيته للإنخراط بتدريبات الفريق مرة أخرى، معلقا: “أنا الآن أفضل، شكرا يا رفاق على كل رسائلكم”.

إلياس شتي – الجزائر

حرص مدافع فريق الترجي التونسي على تقديم الإعتذار للجماهير، بعد الخسارة أمام الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية، مغردا: “الآن يجب نسيان هزيمة الهلال، صحيح هي هزيمة قاسية، لكنها ضد فريق كبير وبطل آسيا، ويجب التحضير لمباراة السد، التي سنحارب من أجل الفوز بها، ترجي يا دولة”.

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