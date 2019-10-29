تغريدات .. هيرنانديز يدعم زوله ونيمار يشارك في حملة دعائية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار – البرازيل

Football opens the door for my dream, which makes my life uniquely, I have always been chasing for what I love, what about you? #Double11ShoppingCarnival

Be Bold for what you love with TCL on this 11th, Nov. @TclCorporation (The campaign is valid in China only.) pic.twitter.com/QL5dnsjaQM — Neymar Jr (@neymarjr) October 28, 2019

نشر مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر صفحته الشخصية ضمن حملة دعاية لإحدى العلامات التجارية العالمية، مغردا: “كرة القدم تفتح الباب أمام حلمي، الأمر الذي يجعل حياتي فريدة من نوعها، كنت دائما أطارد ما أحبه، وماذا عنك؟ كن جريئا لما تحب مع TCL في 11 نوفمبر، الحملة صالحة في الصين فقط”.

سيسك فابريغاس – إسبانيا

Today it’s 16 YEARS since my debut as a professional. Life and time goes really fast, because of this we must enjoy everyday and live with great emotion and appreciate the little great moments that god brings to us. pic.twitter.com/adJCbontYJ — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) October 28, 2019

قام لاعب الوسط الاسباني ونجم نادي موناكو الفرنسي، بنشر صورة له عبر صفحته الشخصية من أول لقاء شارك فيه منذ 16 عاما كلاعب محترف، مغردا: “اليوم يصادف مرور 16 عاما منذ بدايتي كمحترف، الحياة والوقت يمضيان بسرعة كبيرة، يجب أن نستمتع بكل يوم وأن نعيش بمشاعر عظيمة، ونقدر اللحظات الصغيرة التي يجلبها إلينا الله”.

لوكاس هيرنانديز – فرنسا

حرص المدافع الإسباني على نشر صورة له مع زملائه في النادي البافاري وهم يحملون رقم 4 دعما لزميلهم نيكولاس زوله عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، معلقا: “عائلة بايرن ميونيخ”.

محمد عواد – مصر

شارك حارس مرمى نادي الزمالك المصري صورة له برفقة زوجته ونجله في باريس بعدما حصل على إجازة لقضاء عطلته، في ظل عدم ارتباط ناديه بأي مسابقات محلية أو قارية في الوقت الراهن، مغردا: “عطلة”.

[email protected]