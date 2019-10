تغريدات .. هيرنانديز يدعم زوله ونيمار يشارك في حملة دعائية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار – البرازيل

Football opens the door for my dream, which makes my life uniquely, I have always been chasing for what I love, what about you? #Double11ShoppingCarnival

Be Bold for what you love with TCL on this 11th, Nov. @TclCorporation (The campaign is valid in China only.) pic.twitter.com/QL5dnsjaQM

— Neymar Jr (@neymarjr) October 28, 2019