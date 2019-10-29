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تغريدات .. هيرنانديز يدعم زوله ونيمار يشارك في حملة دعائية

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

نيمار – البرازيل

نشر مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر صفحته الشخصية ضمن حملة دعاية لإحدى العلامات التجارية العالمية، مغردا: “كرة القدم تفتح الباب أمام حلمي، الأمر الذي يجعل حياتي فريدة من نوعها، كنت دائما أطارد ما أحبه، وماذا عنك؟ كن جريئا لما تحب مع TCL في 11 نوفمبر، الحملة صالحة في الصين فقط”.

سيسك فابريغاس – إسبانيا

قام لاعب الوسط الاسباني ونجم نادي موناكو الفرنسي، بنشر صورة له عبر صفحته الشخصية من أول لقاء شارك فيه منذ 16 عاما كلاعب محترف، مغردا: “اليوم يصادف مرور 16 عاما منذ بدايتي كمحترف، الحياة والوقت يمضيان بسرعة كبيرة، يجب أن نستمتع بكل يوم وأن نعيش بمشاعر عظيمة، ونقدر اللحظات الصغيرة التي يجلبها إلينا الله”.

لوكاس هيرنانديز – فرنسا

حرص المدافع الإسباني على نشر صورة له مع زملائه في النادي البافاري وهم يحملون رقم 4 دعما لزميلهم نيكولاس زوله عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، معلقا: “عائلة بايرن ميونيخ”.

محمد عواد – مصر

شارك حارس مرمى نادي الزمالك المصري صورة له برفقة زوجته ونجله في باريس بعدما حصل على إجازة لقضاء عطلته، في ظل عدم ارتباط ناديه بأي مسابقات محلية أو قارية في الوقت الراهن، مغردا: “عطلة”.

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