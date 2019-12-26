تغريدات.. وردة يقضي إجازته بالإمارات وديباي يتجه للغناء

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

نشر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي صورة تجمعه بعائلته على الشاطئ عبر موقع تبادل الصور “إنستغرام”، احتفالا بأعياد الكريسماس، معلقا: “نتمنى عيد ميلاد سعيد للجميع”.

بول بوغبا – فرنسا

شارك لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة عائلته، معلقا: “وقت العائلة”.

ممفيس ديباي – هولندا

أثار لاعب نادي ليون الفرنسي، الكثير من الجدل، بعد نشره مقطع فيديو عبر موقع (تويتر)، يظهر مشاركته في كليب غنائي لديباي، ما يعني أنه قد يتحول للغناء إلى جانب ممارسته لعبة كرة القدم.

عمرو وردة – مصر

يقضي لاعب نادي لاريسا إجازته السنوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نشر صورة له عبر موقع (إنستغرام)، تظهر ركوبه فوق أحد الجمال أثناء قضاء اجازته.

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