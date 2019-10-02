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“تغريدات”.. ويا يشكر سان جيرمان وسواريز يُشارك في إعلان للمياه

منذ ساعتين

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

جورج ويا – رئيس جمهورية ليبيريا

حرص اللاعب الليبيري السابق جورج ويا، رئيس جمهورية ليبيريا الحالي، على توجيه الشكر للصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي حرصت على الإحتفال بعيد ميلاده، مغردا: “شكرا جزيلا، العديد من الذكريات الجيدة”.

كريس بول – لاعب سلة

نشر لاعب كرة السلة الأميركية كريس بول، صورة قديمة له بقميص فريقه الحالي اوكلاهوما سيتي ثاندر، مغردا: ” مجنون كيف تأتي الحياة دائرة كاملة.. 15 عاما”.

لويس سواريز – برشلونة

شارك المهاجم الأوروغوياني في إعلان لإحدى شركات المياه، ونشر صورة له عبر صفحته الرسمية على (تويتر) بزجاجة مياه، مغردا: “أنا أثق بـ (سانت انيول) على ترطيب بلدي، شكرا جزيلا لك”.

الكاي غوندوغان – لاعب مانشستر سيتي

أبدى لاعب الوسط الألماني من أصول تركية، سعادته بفوز فريقه على دينامو زغرب الكرواتي بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية من التشامبيونزليغ، مغردا: ” لقد كان عملا شاقا، لكن في النهاية استحقينا العلامة الكاملة بدوري أبطال أوروبا”.

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