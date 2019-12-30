تغريدات .. ويست بروميتش يُهنئ الحبسي ولوكاس يستجم

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لوكاس سيمونز – بولندا

قام المهاجم البولندي الذي سبق له الإحتراف مع فريق النادي الفيصلي الأول لكرة القدم، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، مغردا: “يوم الشفاء”.

شيكابالا – مصر

الحمد علي تمام النعمة وإكتمال المنة رزقت بـ(أدم) رحبوا بابن المنحنى الجنوبي الجديد ابن التالته يمين 🇦🇹👶🏻 pic.twitter.com/BY6TLnKDW6 — Shikabala (@Shikabala) December 29, 2019

طلب قائد فريق الزمالك المصري، من متابعيه على (تويتر)، الترحيب بمولوده الجديد آدم، مغردا: “الحمد على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقت بـ (آدم)، رحبوا بابن المنحنى الجنوبي الجديد ابن الثالثة يمين”.

علي الحبسي – عُمان

Wishing our goalkeeper @AliAlhabsi a very happy birthday 🇴🇲🎉 pic.twitter.com/wdDcCmfcRI — West Bromwich Albion (@WBA) December 30, 2019

هنأ الحساب الرسمي لنادي ويست بروميتش ألبيون، حارسه العُماني بعيد ميلاده 38، مغردا: “تمنياتنا لحارس المرمى علي الحبسي بعيد ميلاد سعيد”.

رؤوف خليف – معلق رياضي

هذا الموسم يعتبر الأفضل لماركوس #راشفورد من حيث التسجيل في الدوري الإنجليزي ..

موسم استثنائي للاعب الإنجليزي 🔥 @ManUtd_AR pic.twitter.com/eDqeHrcjlh — Raouf BenKhelif (@raoufbenkhelif) December 30, 2019

سلط المعلق التونسي في شبكة قنوات “بي ان سبورتس”، الضوء على موهبة لاعب مانشستر يونايتد، مغردا: “هذا الموسم يُعتبر الأفضل لماركوس راشفورد من حيث التسجيل في البريميرليغ، موسم استثنائي للاعب الإنجليزي”.

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