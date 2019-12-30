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تغريدات .. ويست بروميتش يُهنئ الحبسي ولوكاس يستجم

منذ 20 دقيقة

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خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

لوكاس سيمونز – بولندا

قام المهاجم البولندي الذي سبق له الإحتراف مع فريق النادي الفيصلي الأول لكرة القدم، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، مغردا: “يوم الشفاء”.

شيكابالا – مصر

طلب قائد فريق الزمالك المصري، من متابعيه على (تويتر)، الترحيب بمولوده الجديد آدم، مغردا: “الحمد على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقت بـ (آدم)، رحبوا بابن المنحنى الجنوبي الجديد ابن الثالثة يمين”.

علي الحبسي – عُمان

هنأ الحساب الرسمي لنادي ويست بروميتش ألبيون، حارسه العُماني بعيد ميلاده 38، مغردا: “تمنياتنا لحارس المرمى علي الحبسي بعيد ميلاد سعيد”.

رؤوف خليف – معلق رياضي

سلط المعلق التونسي في شبكة قنوات “بي ان سبورتس”، الضوء على موهبة لاعب مانشستر يونايتد، مغردا: “هذا الموسم يُعتبر الأفضل لماركوس راشفورد من حيث التسجيل في البريميرليغ، موسم استثنائي للاعب الإنجليزي”.

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