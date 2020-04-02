خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

مسعود أوزيل – ألمانيا

نشر لاعب نادي أرسنال الإنجليزي صورة عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “للتأكد من أنك تقيم في المنزل، أدعوكم إلى تحد خاص بالقميص، أرسل لي صورك مع قمصاني عبر رسالة شخصية أو ضع علامة في قصة من المنزل وسأعيد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي، ستكون الجوائز الأخرى 3 إصدارات موقعة من سيرتي الذاتية و3 قبعات وقميصا بتوقيعي، تستمر المنافسة حتى 13 أبريل (نيسان) 2020”.

لويس سواريز – الأوروغواي

شارك مهاجم نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة نجله، معلقا: “معا لنخرج يا أبي”.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

قام لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي بنشر صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء أدائه لبعض التدريبات الخاصة داخل الحجر المنزلي، معلقا: “شهيق، زفير، حافظ على نشاطك”.

ويليان – البرازيل

يواصل لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، مشاركاته مع متابعيه، بعدما نشر مقطع فيديو له عبر حسابه على (انستغرام)، وهو يتدرب مع اولاده في حديقة المنزل، معلقا: “التدريب مع فتياتي”.

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