خالد العميري
عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.
“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
مسعود أوزيل – ألمانيا
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To make sure you are really staying at home, I'm inviting you all to my #M1Ö jersey challenge: send me your pictures with my jerseys via personal message or tag me in a story from home and I'll repost or retweet them on my social media. 👍🏼 The pictures I like the most can win an invitation for 2 people to my box for one of our next @Arsenal public home matches. 🙏🏻 Other prizes will be 3 signed editions of my autobiography 'Gunning for Greatness' and 3 signed M10 caps and shirts! Competition runs until April 13th 2020. #StayHomeSaveLives
نشر لاعب نادي أرسنال الإنجليزي صورة عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “للتأكد من أنك تقيم في المنزل، أدعوكم إلى تحد خاص بالقميص، أرسل لي صورك مع قمصاني عبر رسالة شخصية أو ضع علامة في قصة من المنزل وسأعيد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي، ستكون الجوائز الأخرى 3 إصدارات موقعة من سيرتي الذاتية و3 قبعات وقميصا بتوقيعي، تستمر المنافسة حتى 13 أبريل (نيسان) 2020”.
لويس سواريز – الأوروغواي
شارك مهاجم نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة نجله، معلقا: “معا لنخرج يا أبي”.
كريستيانو رونالدو – البرتغال
قام لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي بنشر صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور (إنستغرام) أثناء أدائه لبعض التدريبات الخاصة داخل الحجر المنزلي، معلقا: “شهيق، زفير، حافظ على نشاطك”.
ويليان – البرازيل
يواصل لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، مشاركاته مع متابعيه، بعدما نشر مقطع فيديو له عبر حسابه على (انستغرام)، وهو يتدرب مع اولاده في حديقة المنزل، معلقا: “التدريب مع فتياتي”.