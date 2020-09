تغريدات .. يانيس يُطالع الصحيفة ولويز مستعد لتمثيل “السامبا”

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وائل جمعة – مصر

هنأ لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي سابقا، ومحلل شبكة قنوات (بي ان سبورتس) الرياضية القطرية، وائل جمعة، النادي الأهلي بتحقيقه لقب الدوري المصري للمرة 42 في تاريخه، مغردا: “مبروك الدوري يا أهلي، هدفنا وفرحتنا الكبيرة ان شاء الله في دوري الأبطال، وما تزال أهدافنا غير”.

يانيس أنتيتوكمبو – اليونان

شارك لاعب ميلووكي باكس، يانيس أنتيتوكمبو، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) وهو يطالع إحدى الصحف، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري المنتظم للدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، للعام الثاني على التوالي.

تياغو ألكانتارا – إسبانيا

📍Liverpool.

What a nice day! Thank you for your lovely welcome 😃 @LFC pic.twitter.com/P6WX3NChTq

— Thiago Alcantara (@Thiago6) September 18, 2020