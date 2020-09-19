تغريدات .. يانيس يُطالع الصحيفة ولويز مستعد لتمثيل “السامبا”

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وائل جمعة – مصر

مبروك الدوري يا اهلي…. هدفنا وفرحتنا الكبيره ان شاء الله في دوري الابطال ومازلت اهدافنا غيررررررر 💪🦅🦅🔴@AlAhly pic.twitter.com/ahoz6OyACQ — Wael Gomaa (@WaelGomaa) September 18, 2020

هنأ لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي سابقا، ومحلل شبكة قنوات (بي ان سبورتس) الرياضية القطرية، وائل جمعة، النادي الأهلي بتحقيقه لقب الدوري المصري للمرة 42 في تاريخه، مغردا: “مبروك الدوري يا أهلي، هدفنا وفرحتنا الكبيرة ان شاء الله في دوري الأبطال، وما تزال أهدافنا غير”.

يانيس أنتيتوكمبو – اليونان

شارك لاعب ميلووكي باكس، يانيس أنتيتوكمبو، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) وهو يطالع إحدى الصحف، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري المنتظم للدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، للعام الثاني على التوالي.

تياغو ألكانتارا – إسبانيا

📍Liverpool.

What a nice day! Thank you for your lovely welcome 😃 @LFC pic.twitter.com/P6WX3NChTq — Thiago Alcantara (@Thiago6) September 18, 2020

أبدى الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب وسط نادي بايرن ميونيخ الألماني، سعادته الكبيرة بالإنضمام إلى ليفربول الإنجليزي، مغردا: “ليفربول.. يا له من يوم جميل، شكرا على ترحيبكم الجميل”.

دوجلاس لويز – البرازيل

Estou muito feliz e honrado por está vestindo a camisa da nossa seleção mais uma vez 🇧🇷 #obgdportudoDeus pic.twitter.com/HG9pbdZN2u — Douglas Luiz (@dg_douglasluiz) September 18, 2020

رحب الدولي البرازيلي دوجلاس لويز لاعب وسط أستون فيلا الإنجليزي، باستدعائه لتمثيل منتخب بلاده في استحقاقيه أمام بوليفيا والبيرو الشهر المقبل، ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، مغردا: “أنا سعيد للغاية ويشرفني أن أرتدي قميص منتخبنا الوطني مرة أخرى”.

Khaled.omeri@alghad.jo