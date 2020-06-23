تغريدات .. يوفنتوس يهنئ زيدان والرياضي يُغازل المجالي

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

دافيد سيلفا – إسبانيا

Great game! On to the next one! 💪⚽️ pic.twitter.com/KEUQcOYu8S — David Silva (@21LVA) June 22, 2020

أبدى اللاعب الاسباني سعادته بالفوز الكبير لفريقه مانشستر سيتي على بيرنلي 5-0 في ختام المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مغردا: “لعبة عظيمة.. إلى التالي”.

نادي يوفنتوس الإيطالي

أيام رائعة قضاها بألوان البيانكونيري عيد ميلاد سعيد زين الدين زيدان 🎂🎊#فورزا_يوفي pic.twitter.com/MsF1jNEt01 — JuventusFC (@Juventusfcar) June 23, 2020

هنأ الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، لاعبه السابق والمدير الفني الحالي لريال مدريد الاسباني بعيد ميلاده، مغردا: “أيام رائعة قضاها بألوان البيانكونيري.. عيد ميلاد سعيد زين الدين زيدان”.

نادي الرياضي أرامكس

أشاد نادي الرياضي أرامكس بلاعبته السابقة نور المجالي، حيث كتب عبر حسابه على (انستغرام): “بعد 4 سنوات قضتها في فريق ناشئات الرياضي أرامكس، أصبحت نور المجالي واحدة من أفضل صانعات الألعاب في سنها وواحدة من أصغر لاعبات منتخب الناشئات… سيبقى الرياضي ارامكس رافدا رئيسيا لفرق الأندية والمنتخبات الأردنية”.

نادي توتنهام الإنجليزي

هنأ الحساب الرسمي لنادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، مدربه السابق بعيد ميلاده، مغردا: “عيد ميلاد سعيد كيث بوركينشو!”.

Khaled.omeri@alghad.jo