آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

تغريدات .. يوفيتش يستعرض اناقته وكوتينيو يرد الدين لرونالدينيو

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كوتينيو – البرازيل

View this post on Instagram

True or Not true 🤔⁉️

A post shared by Philippe Coutinho 🇧🇷 (@philcout7inho) on

نشر لاعب بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) للنجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، وهو يمسك بيد نجوم السامبا الحاليين وهم أطفال، مغردا: “هم يردون الجميل له الآن بالتعهد في مواصلة المسيرة”.

لوكا يوفيتش – صربيا

View this post on Instagram

😎

A post shared by Luka Jovic (@lukajovic) on

شارك الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية على (إنستغرام)، حيث ظهر خلالها وهو يستعرض أناقته في ملابس جديدة.

إسماعيل بن ناصر- الجزائر

قام لاعب نادي ميلان، بنشر صورة له بقميص ناديه الإيطالي، مغردا: “سنستمر في العمل”، في إشارة إلى معاناة الروسونيري من تذبذب في نتائجه.

كريم بنزيمة – فرنسا

ظهر مهاجم ريال مدريد، في مقطع فيديو أثناء مداعبته كرة التنس في تحد جديد، مغردا: “المستوى الثاني، اخترت كرات التنس، وماذا تختار؟، حدد اختيارك وأدرك التحدي الخاص بك”.

[email protected]

الوسوم

مقالات ذات صلة

كاسياس يتدرب بشكل فردي بعد 6 اشهر من ازمته القلبية

منذ ساعتين

رابطة “الكالتشيو” ترغب بإقامة مباريات خارج إيطاليا

منذ ساعتين

بايرن ميونيخ يبحث عن بديل لكوفاتش بهدوء

منذ ساعتين

فينيكس يوقف سلسلة انتصارات فيلادلفيا بدوري السلة الاميركي

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock