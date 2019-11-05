تغريدات .. يوفيتش يستعرض اناقته وكوتينيو يرد الدين لرونالدينيو

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كوتينيو – البرازيل

نشر لاعب بايرن ميونيخ الألماني صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) للنجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو، وهو يمسك بيد نجوم السامبا الحاليين وهم أطفال، مغردا: “هم يردون الجميل له الآن بالتعهد في مواصلة المسيرة”.

لوكا يوفيتش – صربيا

شارك الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر صفحته الشخصية على (إنستغرام)، حيث ظهر خلالها وهو يستعرض أناقته في ملابس جديدة.

إسماعيل بن ناصر- الجزائر

قام لاعب نادي ميلان، بنشر صورة له بقميص ناديه الإيطالي، مغردا: “سنستمر في العمل”، في إشارة إلى معاناة الروسونيري من تذبذب في نتائجه.

كريم بنزيمة – فرنسا

Level 2, je choisis les balles de tennis. Et toi tu choisis quoi ? 🎾 Fais ton choix sur @AliExpressFR et réalise ton challenge ⚒

La meilleure vidéo postée sur #Double11Challenge remporte mon maillot dédicacé pic.twitter.com/fKWP9Ahptd — Karim Benzema (@Benzema) November 4, 2019

ظهر مهاجم ريال مدريد، في مقطع فيديو أثناء مداعبته كرة التنس في تحد جديد، مغردا: “المستوى الثاني، اخترت كرات التنس، وماذا تختار؟، حدد اختيارك وأدرك التحدي الخاص بك”.

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