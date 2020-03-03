آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

تغريدات .. يونغ يهزم غودين وراموس يلهو مع أطفاله

منذ 8 دقائق

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

سيرخيو راموس – إسبانيا

شارك مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، مقطع فيديو له مع متابعيه عبر حسابه على موقع (إنستغرام) لأبنائه وهم يؤدون بعض التدريبات، معلقا: “التدريب قبل المباراة، ما الذي يمكن أن يحدث خطأ؟”.

أرتورو فيدال – تشيلي

نشر لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر حسابه على (تويتر) بقميص ناديه عقب الهزيمة التي مُنِي بها فريقه في الكلاسيكو، مغردا: “هذا الفريق لن ينتهي، سنناضل حتى نهاية الدوري”.

آشلي يونغ – إنجلترا

قام لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، بنشر صورة له عبر حسابه على (تويتر) برفقة زميله دييغو غودين من تدريبات الفريق، مغردا: “ميلان أو مانشستر، دييغو غودين بالمركز الثاني، هذا جهد جيد”.

وليد سليمان – مصر

طالب لاعب النادي الأهلي المصري، جماهير الفريق بالدعاء لهم، استعدادا لمواجهة صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مغردا: “دعواتكم يا أعظم جمهور”.

 [email protected]

الوسوم

مقالات ذات صلة

العبدللات لـ “الغد”: ننتظر الرد على التأجيل وهذا قرارنا حال الرفض

منذ 37 دقيقة

لويس إنريكي يغيب عن قرعة دوري الأمم بسبب المرض

منذ 56 دقيقة

الأردن يطلب تأجيل استضافة تصفيات التايكواندو المؤهلة لأولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

راموس يأمل بالمشاركة أمام مانشستر سيتي في إياب الأبطال

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock