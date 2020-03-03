تغريدات .. يونغ يهزم غودين وراموس يلهو مع أطفاله

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

سيرخيو راموس – إسبانيا

شارك مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، مقطع فيديو له مع متابعيه عبر حسابه على موقع (إنستغرام) لأبنائه وهم يؤدون بعض التدريبات، معلقا: “التدريب قبل المباراة، ما الذي يمكن أن يحدث خطأ؟”.

أرتورو فيدال – تشيلي

Esto aun no termina equipo!!!💪🏽💪🏽 pelearemos hasta el final por una liga más!!!💙❤️💪🏽🔥🔥⚽️👑 pic.twitter.com/CjUz5wGaJq — Arturo Vidal (@kingarturo23) March 2, 2020

نشر لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له عبر حسابه على (تويتر) بقميص ناديه عقب الهزيمة التي مُنِي بها فريقه في الكلاسيكو، مغردا: “هذا الفريق لن ينتهي، سنناضل حتى نهاية الدوري”.

آشلي يونغ – إنجلترا

Hmmm Milan or Manchester weather today 👀🤷🏾‍♂ @diegogodin 2nd place but good effort 🏃🏾🏃🏽😂😂 pic.twitter.com/0C8JrVG4gw — Ashley Young (@youngy18) March 2, 2020

قام لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي، بنشر صورة له عبر حسابه على (تويتر) برفقة زميله دييغو غودين من تدريبات الفريق، مغردا: “ميلان أو مانشستر، دييغو غودين بالمركز الثاني، هذا جهد جيد”.

وليد سليمان – مصر

دعواتكم يا أعظم جمهور ❤️ pic.twitter.com/9vJY56qvRM — Walid Soliman (@Walid11Soliman) March 2, 2020

طالب لاعب النادي الأهلي المصري، جماهير الفريق بالدعاء لهم، استعدادا لمواجهة صن داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مغردا: “دعواتكم يا أعظم جمهور”.

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