الفنان المصري محمد رمضان

نشر على صفحته الشخصية على “تويتر” صورة وكتب عليها عن زيارته الأولى للسعودية “في أول زيارة لي إلى مدينة الرياض لحضور حفل صناع الترفيه وبدء استعدادات حفلة “الأسطورة””.

الفنان المصري محمد رمضان

الفنانة السورية سلاف فواخرجي

كتبت عبر صفحتها على “انستغرام” عن رحيل المخرج التونسي شوقي الماجري “شوقي.. لا أريد أن أصدق خبر الرحيل.. كما كنتُ دائما لا أريد أن يمسك سوء.. كما كنتَ لا تحتمل أن يمسني سوء.. هل الموت سوء أم أنه الحقيقة الوحيدة؟! يا أخت الشمس.. كما كنت تناديني وكانت أحلى أسمائي إلي… لن أسمع هذا الاسم مجدداً..لن نتبادل الأحاديث والنقاشات والضحكات والأحزان والأسرار؟ ‎أيا رفيقي.. ياعاشق دمشق ‎تعصف بي ذكريات لا يستطيع عقلي استيعابها ولا قلبي أن يتحملها”.‎

الفنانة السورية سلاف فواخرجي

الفنانة المصرية هنا الزاهد

عبرت عبر صفحتها على “انستغرام” عن حزنها بعد رحيل الفنان طلعت زكريا “دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي كبرت معاه سنين.. أنا عايزة أقولك إني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك.كنت بجري عليك أول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما.. نفسي ترجع وأقولك قد ايه إحنا بنحبك كلنا وأقولك إنك أعظم ممثل.. أنا بحبك أوي ومكنتش أعرف إني بحبك أوي كده. هتوحشني يا أحن إنسان عرفته في حياتي”.

الفنانة المصرية هنا الزاهد

الفنانة المصرية حلا شيحة

نشرت عبر صفحتها على “انستغرام” صورة وكتبت عليها “سعيدة كوني امرأة مستقلة وأما لأجمل أربعة أولاد.. وكل يوم تشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين أنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم، وبداية جديدة..كوني أنت.. كوني كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة أن تكوني، فأنتِ امرأة.. كوني فخورة”..