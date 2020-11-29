خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

برشلونة – إسبانيا

احتفل الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، بمرور 121 عاما على تأسيسه، بقوله: “121 عاما.. سنوات من التاريخ تجري”.

جيمس ميلنر – إنجلترا

It’s “clear and obvious” we need a serious discussion about VAR. Sure I’m not alone in feeling like they are falling out of love with the game in its current state. pic.twitter.com/5FGgLtqbHs — James Milner (@JamesMilner) November 28, 2020

انتقد جيمس ميلنر تقنية حكم الفيديو المساعد، بعدما حرمت فريقه ليفربول من الفوز على مضيفه برايتون فإكتفى بالتعادل معه 1-1 بعد إلغاء هدفين له واحتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها، مغردا: “إنه أمر واضح، نحتاج لمناقشة جادة حول الفار، لست الوحيد الذي يشعر وكأنه يقلل من حب اللعبة بوضعها الحالي”.

عمرو السولية – مصر

for my princess 👸🤗🏆 pic.twitter.com/eZF6DWsCCF — Amr elsolia (@amrelsolia) November 29, 2020

أهدى لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي، عمرو السولية، هدفه الأول بمرمى الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت للأحمر (2-1) إلى ابنته، مغردا: “لأميرتي”.

أحمد أبو غوش – الأردن

نعى البطل الأولمبي أحمد أبو غوش والده، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “انا لله وانا اليه راجعون، انتقل الى رحمة الله والدي الحاج عمران عيسى أبوغوش، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيراً منها… نظراً لما تمر به البلاد من وباء سيكون العزاء على المقبرة وعبر الهاتف”.

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