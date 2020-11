خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

برشلونة – إسبانيا

احتفل الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني عبر موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، بمرور 121 عاما على تأسيسه، بقوله: “121 عاما.. سنوات من التاريخ تجري”.

جيمس ميلنر – إنجلترا

It’s “clear and obvious” we need a serious discussion about VAR. Sure I’m not alone in feeling like they are falling out of love with the game in its current state. pic.twitter.com/5FGgLtqbHs

