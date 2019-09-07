خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآراءهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات النجوم” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

فرانك ريبيري

لاعب فيورنتينا

أبدى اللاعب الفرنسي حماسه الشديد بالعودة إلى أجواء الملاعب الأوروبية، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع (تويتر): “كان وقتا طويلا خارج الملعب واستعدادات قصيرة، أنا سعيد جدا الآن بالعودة إلى الملعب”.

لاندو نوريس

سائق مكلارين

وجه السائق البريطاني الشاب رسالة إلى متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، حيث كتب: “يوم التصفيات، لقد حصلت على المحرك المحدث في صندوق السيارة وجميع العقوبات التي تأتي معه، لذلك حتى لو كنت على القطب، سأبدأ من الخلف، ليس كل شيء سيئا رغم ذلك، ما زلت أرتدي خوذتي الجديدة”.

لويس سواريز

لاعب برشلونة

نشر المهاجم الأوروغوياني فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع (تويتر) لأحد البرامج التلفزيونية التي ستكون من إنتاجه، مغردا: “أول برنامج لي كمنتج قادم.. الإثنين يبدأ على القناة العاشرة الأوروغوانية”.

حازم إمام

لاعب الزمالك

هنأ الحساب الرسمي لنادي الزمالك المصري على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اللاعب حازم امام بعيد ميلاده الـ 31، حيث غرّد: “عيد ميلاد سعيد للاعبنا حازم إمام الذي أتم اليوم عامه الواحد والثلاثين”.