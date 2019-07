تغريم الأسترالي توميتش 50 ألف يورو لـ “تقاعسه” أمام تسونغا

لندن – أعلن المشرفون على بطولة ويمبلدون الانجليزية ، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ، تغريم الأسترالي برنارد توميتش قرابة 50 ألف يورو ، أي ما يعادل جائزته المالية ، لتقاعسه خلال مباراته في الدور الاول وتعرضه لثاني أسرع خسارة في البطولة.

ونشر نادي عموم إنجلترا بياناً : “هو رأي الحكم أن أداء برنارد توميتش في مباراته في الدور الأول أمام جو-ويلفريد تسونغا ، لم يتطابق مع المعايير الاحترافية”.

وتابع : “لذلك تم تغريمه الحد الأقصى لمبلغ 45 الف جنيه استرليني (50 الف يورو) سيتم خصمه من جائزته المالية”.

Bernard Tomic has been fined his full #Wimbledon prize money for not meeting 'required professional standards'.

In full: https://t.co/BhzAXlhofG #bbctennis pic.twitter.com/CvBojn5BTt

— BBC Sport (@BBCSport) July 4, 2019