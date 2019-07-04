تغريم الأسترالي توميتش 50 ألف يورو لـ “تقاعسه” أمام تسونغا

لندن – أعلن المشرفون على بطولة ويمبلدون الانجليزية ، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ، تغريم الأسترالي برنارد توميتش قرابة 50 ألف يورو ، أي ما يعادل جائزته المالية ، لتقاعسه خلال مباراته في الدور الاول وتعرضه لثاني أسرع خسارة في البطولة.

ونشر نادي عموم إنجلترا بياناً : “هو رأي الحكم أن أداء برنارد توميتش في مباراته في الدور الأول أمام جو-ويلفريد تسونغا ، لم يتطابق مع المعايير الاحترافية”.

وتابع : “لذلك تم تغريمه الحد الأقصى لمبلغ 45 الف جنيه استرليني (50 الف يورو) سيتم خصمه من جائزته المالية”.

Bernard Tomic has been fined his full #Wimbledon prize money for not meeting 'required professional standards'. In full: https://t.co/BhzAXlhofG #bbctennis pic.twitter.com/CvBojn5BTt — BBC Sport (@BBCSport) July 4, 2019

وبامكان توميتش (26 عاما) أن يستأنف القرار أمام مدير مجلس ادارة بطولات “الغراند سلام” ، الذي يشرف على البطولات الأربع الكبرى.

وخسر الأسترالي الجدلي ، الذي اتهم سابقا بعدم تقديمه كامل مستوياته، أمام الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا 6-2 و6-1 و6-4 في 58 دقيقة.

وكانت هذه الخسارة أكثر بـ 4 دقائق فقط من الوقت الذي احتاجه السويسري روجر فيدرر للتفوق على الكولومبي اليخاندرو فاليا في عام 2004.

وقال توميتش المصنف 96 عالميا راهنا والذي كان بين العشرين الاوائل في عام 2011 : “أعتقد أنني قدمت أفضل ما لدي ، لكني لعبت بشكل سيء جدا”. (أ ف ب)