تغريم بول جورج 35 ألف دولار لانتقاده الحكام

نيويورك – فرضت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين “ان بي ايه”، غرامة مالية بقيمة 35 ألف دولار على نجم لوس أنجليس كليبرز بول جورج، على خلفية انتقادات علنية للحكام.

وكان جورج أدلى بتصريحاته للصحافيين الأربعاء عقب خسارة فريقه أمام دالاس مافريكس 89-105.

وعبّر جورج عن غضبه من عدم حصول فريقه على أخطاء خلال المباراة، حيث لم يسدد زملاؤه سوى 11 رمية حرة امام مافريكس، بالرغم من أنهم اخترقوا سلة المنافس 46 مرة ولم يحصلوا سوى على 6 رميات حرة من أخطاء احتسبت لصالحهم.

وقال جورج بصوت عالٍ “نمارس ضغطا كبيرا على سلة (الفريق المنافس)”، مضيفا “من الجنوني عدم حصولنا على هذه الأخطاء. ولكن الامور هي ما هي عليه. أنه ليس بالامر الجديد بالنسبة لي”.

ويرغب جورج عبر رسالته أن يعمد فريقه إلى ارسال شريط المباراة إلى الرابطة الوطنية، معللا ذلك بقوله “يجب على الرابطة أن تُلقي نظرة على ذلك”.

ووصف جورج ما قيل له، بعد نقاش مع الحكام الاربعاء، تبريرا لما يحصل بـ “مجموعة من الأكاذيب”، مضيفاً “انهم يعرفون ماذا يجري”.

ويبلغ معدل جورج هذا الموسم 23,1 نقطة و6,1 متابعات و5,3 كرات حاسمة و1,1 سرقة في المباراة بقميص فريقه كليبرز، صاحب المركز الرابع في المنطقة الغربية برصيد 26 فوزا مقابل 16 هزيمة، خلف فينيكس صنز (26-13) و”جاره” ليكرز (28-13) ويوتا جاز المتصدر (29-11). (أ ف ب)