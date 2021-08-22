تغريم ناديي الفيصلي والرمثا

عمان – الغد – قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم تغريم النادي الفيصلي مبلغ 5799 دينار بسبب تداعيات مباراته أمام الوحدات في مرحلة الذهاب لدوري المحترفين، بسبب جمهوره، كما قررت إقامة اول مباراة رسمية بيتية من دون جمهور.

كما قررت اللجنة التأديبية تغريم نادي الرمثا مبلغ 2000 دينار في مباراته أمام الوحدات بالاضافة إلى قيمة الأضرار وفقا لتكاليف الإصلاح التي تتم من قبل الجهة المسؤولة عن الملعب المعني أومن الاتحاد والتي تخضع لتقدير اللجنة بسبب جمهوره.

كما قررت اللجنة منع عضو رابطة مشجعي نادي الرمثا هاني ذيابات من دخول الملاعب في المباريات الرسمية سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ صدور العقوبة .

وقررت اللجنة التأديبية ايضا إيقاف مدرب نادي الجويدة تيسير محمد الجلاب مباراة رسمية واحدة وتغريمه مبلغ 100 دينار، بعد مباراة فريقه أمام الوحدات في دوري تحت سن 13 عاما، ولا يسمح له بالتواجد داخل الملعب وغرف الغيار ويسمح له بالتواجد على مدرجات الملعب والمنصة الرسمية اثناء فترة الإيقاف، اضافة إلى إيقاف اللاعب سيف الدين الديرباني مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ 400 دينار.

كما قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي جرش عبدالرحمن حسين محمد الزطيمه في دوري دوري تحت سن 15 لاندية غير المحترفين بعد مباراته أمام الطرة مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ 400 دينار .