برلين – فرضت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم غرامة مالية على فريق يونيون برلين ولاعبيه كريستوفر تريمل وشيرالدو بيكر لانتهاك لوائح السلامة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، خلال الاحتفال ببقاء الفريق في دوري الدرجة الأولى الثلاثاء الماضي.

فعقب فوز الفريق على بادربورن بهدف نظيف ، احتفل لاعبو يونيون برلين والجهاز الفني مع الجماهير في الشارع ببقاء الفريق في دوري الأضواء وأظهرت لقطات حدوث تواصل جسدي بين تريمل وبيكر وبعض المشجعين.

وتم تغريم النادي بجانب اللاعبين الاثنين، لاعتبار الرابطة أنه ارتكب انتهاكات في التنظيم، ولم تعلن الرابطة عن قيمة الغرامة التي فرضتها. (إفي)