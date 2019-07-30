تغطية مباشرة لمناسك الحج على قنوات اقرأ

عمان– تستعد قنوات اقرأ الفضائية بلغاتها الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية، لتغطية مناسك الحج للعام الهجري 1440 هـ كعادتها سنوياً، وذلك من خلال مجموعة برامج مباشرة ومسجلة من الأستوديوهات في جدة والمدينة والقاهرة والأردن ونوافذ إخبارية من عرفات ومزدلفة ومنى والمدينة المنورة.

وتحت شعار «وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ» يقوم عدد من المراسلين والإعلاميين والفنيين العاملين في «اقرأ» بنقل مجموعة من البرامج والنوافذ المباشرة و التي تواكب مشاعر المسلمين وعيون العالم المتوجهة إلى بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة.

كما تقدم اقرأ هذا العام العديد من البرامج المسجلة والمباشرة بلغات ثلاث من مختلف مدن وعواصم العالم بالإضافة لتغطية شاملة لمشاعر وتحركات الحجيج منذ انطلاقهم من بلدانهم وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة من خلال تقارير منوعة إضافة إلى مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن الحج وروحانياته.