تغطية مخاطر عدم الدفع ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات

عمان- الغد- اعلمت الشركة الاردنية لضمان القروض المصدرين الاردنيين بشمول صادراتهم الى لبنان والمغطاة بموجب بوالص التأمين سارية المفعول بضمان الشركة.

وستقوم الشركة بدفع اية تعويضات ترتبط بهذه الشحنات للمصدرين حال تقديم مطالبات تعويض بها في حال تعثر دفعاتهم. وجاء هذا الاعلام بعد قيام بعض معيدي التأمين بإلغاء السقوف التأمينية الممنوحة للمستوردين في لبنان.

وتدعو الشركة الاردنية لضمان القروض كافة المصدرين الاردنيين الى توفير التغطية التأمينية اللازمة لصادراتهم تجنباً للمخاطر التجارية والسياسية، واستعداد الشركة لمساعدة المصدرين لتوفير ضمان ائتمان الصادرات والمعلومات الائتمانية المطلوبة عن العملاء القائمين والمحتملين في الخارج.

داعيةً كافة المصدرين للتواصل مع الشركة للتعرف بصورة اكبر على مزايا برنامج ضمان ائتمان الصادرات.

ويذكر ان الشركة تحتفظ بمخصصات كافية لمواجهة هذه المخاطر تم رفدها مؤخراً بسلفة قدرها 100 مليون دينار من البنك المركزي. ومكنت هذه السلفة الشركة من التوسع في حجم الضمانات المقدمة للمصدرين الاردنيين حمايةً لعوائد صادراتهم