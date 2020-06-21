تغلب على حر الصيف مع “الموج للجولف”

مسقط- سواء كنت من الهواة المبتدئين أو المحترفين المخضرمين، سيقدم لك الموج للجولف خلال هذا الصيف الفرصة لتحسين مهاراتك والاستمتاع بهذه اللعبة الرائعة.

فقد تم إعادة افتتاح ملعب الجولف المرموق ذو الـ18 حفرة والمدرج في قائمة أفضل 100 ملعب جولف في العالم، ليرحب بالأعضاء الموسميين من خلال عرضين مميزين: العضوية الصيفية الكاملة (299 ريالا عمانيا)، وتشمل الاشتراك من حزيران (يونيو) وحتى أيلول (سبتمبر) 2020؛ حيث سيكون بإمكان الأعضاء دخول الملعب يومياً من الساعة 6:30 صباحاً وحتى الساعة 4.50 عصراً. كما تتضمن مجموعة من الحسومات والعروض الحصرية بما فيها خصم 20 % في متجر المحترفين وخصم 10 % في مطعم الأكاديمية.

العضوية الصيفية لشهر واحد (99 ريالا عمانيا)، وتشمل الاشتراك لشهر واحد بين شهري حزيران (يونيو) وأيلول (سبتمبر) 2020؛ حيث سيكون بإمكان الأعضاء دخول الملعب يومياً من الساعة 6:30 صباحاً وحتى الساعة 4.50 عصراً.

وبهذه المناسبة، قال الفاضل ناصر بن مسعود الشيباني، الرئيس التنفيذي لـ”الموج مسقط”: “يعد الموج للجولف من الأماكن الخلابة والمثالية لقضاء الوقت خلال أشهر الصيف، بنسائمه العذبة وأشجاره الظليلة وثروته الغنية من الحياة البرية والتي أثنت عليها مؤسسة أودوبون العالمية المعنية بالبيئة. نحن ندعو الجميع للاستفادة من عروضنا الصيفية المميزة، والمجيء لتحسين مهاراتهم، والاستمتاع بالهواء النقي وأشعة الشمس التي ينصح بها خبراء الصحة”.

وسيقوم الموج للجولف باتخاذ تدابير وقائية صارمة لضمان صحة وسلامة أعضائه وضيوفه وموظفيه؛ حيث سيتوجب على الجميع في ملعب الجولف ارتداء الأقنعة، والتحقق من درجة الحرارة عند الدخول، والالتزام بقواعد النظافة العامة وسلوكيات التباعد الاجتماعي، وذلك بما يتماشى مع توجيهات الجهات الحكومية في السلطنة وإدارة الموج للجولف.