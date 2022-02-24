تغليظ العقوبة.. هل يمنع تكرار الجرائم والجنح؟

إسلام البدارنة- في الآونة الأخيرة، أصدرت المحاكم قرارات تضمنت عقوبات مغلظة بحق مدانين بجرائم وجنح تشمل قضايا المخدرات والسرقة.

وبحسب خبراء، كان تكرار الجرائم والجنح والاعتداءات سببا رئيسيا في تغليظ العقوبات بحق مرتكبيها لردعهم، خصوصاً بعد “تفشي” بعض السلوكيات، التي أصبحت بعد ذلك “ظاهرةً تؤرق المواطن الأردني وتضر بسمعته، وتهدد الاستقرار الأمني في المملكة”.

ويأتي قرار تغليظ العقوبة، ليواكب التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، تحقيقاً للرّدع العام والخاص.

وبين الحين والآخر تصدر قرارات في العديد من الجرائم والجنح يطبق فيها الحد الأدنى من العقوبة، ولكن عند انتشارها بشكل “لافت” بين أفراد المجتمع كظاهرة السطو على البنوك، أو محاولات تهريب المخدرات، “يصبح تغليظ العقوبة ضروريا لردع مرتكبيها”، بحسب خبراء في مجالات الأمن وعلم النفس.

بدوره، اعتبر الخبير الأمني بشير الدعجة لـ”الغد” أن هناك ضرورة لإعادة النظر بقانون العقوبات بين فترة إلى أخرى، بما يواكب المستجدات وحتى تتناسب العقوبة مع الجرم.

ومن منطلق أن تغليط العقوبات على مرتكبي الجنح والجرائم في حال تكرارها يخلق نوعاً من الردع والكفّ عن امتهانها، رأى الدعجة أن تغليظ العقوبات على الصعيد الخاص يساهم في امتناع مرتكبيها عن الرجوع إليها والخوض في ذات الجريمة أو الجنحة.

وعلى الصعيد العام، وضح الدعجة أن تغليظ العقوبات حقق الهدف من ردع مرتكبي الجنح من افتعالها وزَرع هاجس الخوف في كل شخص لعدم ارتكاب الجنح التي سبق وقد شُددت عقوبتها حتى لا ينتهي بهم المطاف كسابقيهم.

ودعم أقواله بمثال لظاهرةٍ انتشرت سابقاً والتي هي “انتشال حقائب النساء” والتي اعتبر أنه “انتهت تقريبا” بعد تشديد عقوبتها على ممتهنيها لتصبح جناية، حيث كان السارقون في ذلك الوقت يعزفون عن سرقة المنازل ويتجهون لسرقة حقائب النساء.

وحول تعديل قانون العقوبات بين الحين والآخر، قال الدعجة إنه في حين تتنامى الجريمة في مجال معين ويكون الردع غير كاف، “هنا يتوجب أن يتم تعديل القانون والعمل على تغليظ العقوبة للظاهرة المتفشية في ذلك الوقت”.

وفي الجانب النفسي، تطرح تساؤلات تدور حول هل يحقق تغليظ العقوبة الردع المطلوب، ويمنع الجناة من تكرار جرائمهم وجنحهم،

وفي ذلك، قال الخبير في علم النفس الدكتور علي الغزو إن الأمر نسبي ويختلف من شخص إلى آخر.

وأكد على أن هنالك العديد من الحالات التي لا تتأثر بقرار تغليظ العقوبة والسبب في ذلك أنها “معتادة”، وهنا يأتي دور إدارة السجون في عقد جلسات نفسية لهؤلاء الأشخاص والوقوف على أسباب تكرار جنحهم أو جرائمهم.

وأضاف الغزو أن هناك أيضاً حالات قد يردعهم تغليظ العقوبة، ويجب “أن نكون دقيقين في التعامل مع أي قضية”، بحيث يتم التعامل معها حسب الحالة، لمنع أي تطورات أو سلوكات من المدانين بالجرائم والجنح قد لا تحمد عقباها.