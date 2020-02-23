تغليظ عقوبة شاب اغتصب والدته إلى 20 عاماً

عمان – الغد – قررت محكمة الجنايات الكبرى، عدم الأخذ باسقاط الحق الشخصي في جريمة اغتصاب، شاب لوالدته نظرا “لظروف وبشاعة الجريمة الواقعة من المجرم على والدته”، بحسب قرار الحكم الذي صدر مؤخرا وحصلت “الغد” على نسخة منه.

كما غلظت المحكمة العقوبة على المتهم بمقدار الثلث لتصل الى 20 عاما بدلا من 15 عاما، ودانت المتهم البالغ من العمر 22 عاما بجناية الإغتصاب وجنحة السكر المقرون بالسكر وحمل اداة حادة.

وتعود القضية الى صيف العام الماضي عندما عاد المتهم الى منزل عائلته وهو بحالة سكر شديد وقام على اثرها باغتصاب والدته رغم مقاومتها ومحاولتها الهروب منه، لكنه تمكن من ملاحقتها والاعتداء عليها تحت تهديد السلاح اذ قام بأخذ من المطبخ، ما جعل الأم تكرر عبارة “عيب عليك أنا أمك” كمحاولة منها لثنيه عن فعله الذي قام به تحت تأثير الكحول.