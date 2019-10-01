تغيرات الأظافر تدق ناقوس خطر قد يصل للسرطان

الغد- قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن ‫التغيرات الطارئة على شكل ولون الأظافر تدق ناقوس ‫الخطر؛ حيث إنها قد تنذر بأمراض خطيرة تصل إلى حد السرطان.

‫وأوضح المركز الألماني كما نقلت الجزيرة أن تغير لون الأظافر إلى الأصفر أو البني أو ‫الرمادي قد يرجع إلى الإصابة بفطريات الأظافر أو الصدفية، في حين قد ‫يشير اللون الرمادي أيضا إلى نقص الحديد والزنك والفيتامينات، أما اللون ‫الأسود للأظافر فينذر بسرطان الجلد.

‫وقد يرجع تقوس الأظافر أو زيادة سمكها إلى أمراض القلب والرئة والكبد.

‫وقد يشير ترقق الأظافر وتقصفها إلى مشاكل الغدة الدرقية أو نقص المعادن ‫والفيتامينات، مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين أي وبي وبي7، المعروف ‫باسم البيوتين.

‫لذا يجب استشارة الطبيب فورا لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء هذه ‫الأعراض والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.