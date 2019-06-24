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تغير لون الأظافر.. يدق ناقوس الخطر

منذ 3 ساعات
اتخاذ الأظافر للون الأصفر يشير إلى الإصابة بمشاكل الكبد أو الصفراء -(تعبيرية)

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برلين- قال الدكتور فيلهيلم برايتنبرجر إن الأظافر، التي تتمتع بالصحة، تزهو بلون وردي، محذرا من أن تغير لون الأظافر يدق ناقوس الخطر؛ حيث إنه ينذر بالإصابة أمراض خطيرة.

وأوضح الممارس العام الألماني أن اتخاذ الأظافر للون الأصفر يشير إلى الإصابة بمشاكل الكبد أو الصفراء، بينما يدل اللون الأخضر على عدوى الفطريات أو البكتيريا.

وأضاف برايتنبرجر أن اللون البني أو الأزرق المائل للأسود ينذر بالإصابة بسرطان الجلد، كما أن اللون الأسود قد يرجع إلى تعرض الأظافر لكدمة قوية أو للانحصار مثلا، وفي هذه الحالة غالبا ما يتلاشى التغير اللوني من تلقاء نفسه.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء التغيرات اللونية للأظافر.-(د ب ا)

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