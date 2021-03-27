تغييرات شاملة في “الصحة” تشمل مواقع بارزة

محمود الطراونة

عمان- علمت “الغد” أن وزير الصحة المكلف مازن الفراية أجرى تغييرات شاملة في وزارة الصحة طالت رؤساء اختصاص ومدير مكتب الوزير ومدير التراخيص والمهن فضلا عن مواقع متعددة أخرى وبارزة.

وجاءت الوجبة الجديدة من التشكيلات بعد تعيين أمين عام ومساعد أمين عام ومدير مستشفيات البشير وقبيل أيام من تعيين وزير صحة أصيل.

مصادر مطلعة في وزارة الصحة قالت لـ “الغد” أن الوجبة الجديدة من التعيينات سيترافق معها تعيين أمين عام ثاني للأوبئة خلفا للدكتور وائل الهياجنة الذي قدم استقالته حيث سيصار إلى تعيين أحد الأطباء العامين أمينا عاما للأوبئة فيما يقارب السبعين من عمره.

ومن المتوقع أن تثير التشكيلات الجديدة عاصفة من الاحتجاجات في صفوف الإدارات في وزارة الصحة.