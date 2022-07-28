خالد الخطاطبة



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

تغييرات مفاجئة في الجهاز الفني لفريق الحسين

شهد فريق الحسين إربد لكرة القدم، تغييرات مفاجئة في الجهاز الفني الذي يقوده السوري أيمن حكيم، الأمر الذي أثار دهشة اللاعبين والجماهير المتابعة لتدريبات الفريق.

واحتجب عن التدريبات في الأيام الأخيرة، المدرب العام بشار بني ياسين، ومدرب اللياقة البدنية مظفر معمر، في مؤشر على استقالتهما من النادي، خاصة وأن حكيم سارع إلى تعيين بديل لمدرب اللياقة، من خلال تعيين محمد سنجلاوي، مع البحث عن مدرب عام من سورية.

وجاءت هذه الفوضى في الجهاز الفني لفريق الحسين، في ظل غياب الانسجام بين أعضاء الجهاز، الأمر الذي يتسبب في ارباك المشهد عند الفريق الباحث عن انطلاقة مثالية في مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

وشهدت الفترة الماضية غيابا واضحا في الانسجام بين الجهاز الفني، مع اتهامات بتداخل الصلاحيات، وحديث البعض عن مؤامرات، ما تسبب في شرخ انتهى بهذه التغييرات.

وأبدى محبون للحسين إربد، امتعاضهم ودهشتهم مما يجري في الفريق، والذي يأتي في وقت صعب يستعد فيه الفريق لبدء مرحلة الإياب، متمنين على إدارة النادي سرعة معالجة وتصويب الأوضاع، بما يخدم مصلحة النادي.

يشار إلى أن جمهور الحسين إربد، ما يزال يراهن على قدرة فريقه على المنافسة على لقب الدوري، في ظل تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد، مع الأمنيات بمعالجة الخلل في الجهاز الفني.

ناصر درويش مقيما لحكام مباراة نصف نهائي الكأس الآسيوية

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مقيم الحكام الأردني ناصر درويش، مقيما لحكام مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، التي تجمع فريقي مكاسار الأندونيسي وكيدا دار السلام الماليزي.

وتقام المباراة يوم 9 الشهر المقبل في أندونيسيا، حيث تحظى بأهمية كبيرة في ظل تقارب مستوى الفريقين.

ويعتبر درويش من مقيمي الحكام المتميزين، الذين يملكون خبرات طويلة في مجال التحكيم، ما دفع الاتحاد الآسيوي لإناطة العديد من المهام التحكيمية به في الفترة الأخيرة.

عطية من الجزيرة إلى اليرموك

انتقل لاعب فريق الجزيرة براء عطية إلى فريق اليرموك على سبيل الإعارة، لمشاركته منافسات دوري أندية الدرجة الأولى.

وجاءت إعارة اللاعب عطية، في ظل تراجع فرص مشاركته في الجزيرة، أملا في إثبات حضوره مع اليرموك الباحث عن الصعود إلى دوري المحترفين.

معسكر ورواتب للاعبي سحاب

دخل لاعبون في فريق سحاب لكرة القدم، في معسكر مغلق في الفندق بإربد، استعدادا للقاء فريق الرمثا اليوم الجمعة، في الأسبوع الثاني عشر بدوري المحترفين.

وجاء هذا المعسكر بناء على طلب المدير الفني جمال محمود.

إدارة النادي حرصت ايضا على تسليم اللاعبين جزءا كبيرا من راتبهم الشهري، في إطار البحث عن تهيئة نجوم الفريق معنويا قبل مباراة اليوم والمباريات اللاحقة بالدوري.

إلى ذلك تسعى إدارة سحاب، للتوصل إلى تسويات مع اللاعبين المشتكين، تمهيدا لرفع عقوبة منع التسجيل المحلية، وبالتالي تسجيل لاعبين جدد من ضمنهم الغاني محمد أنس الذي أجرى مخالصة مع الوحدات أول من أمس، إلى جانب تسجيل لاعبين محليين أمثال محمود مشعل.

استقالة المدير الإداري في السلط

قدم المدير الإداري لفريق السلط أكرم رصاص، استقالته من منصبه لأسباب خاصة.

وتمنى رصاص في منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك، التوفيق لفريق السلط في مرحلة الإياب من الدوري.

الرمثا يعلن فتح باب القيد

أعلن نادي الرمثا، إغلاق ملف عقوبة المنع من التسجيل، وبالتالي فتح باب قيد لاعبين جدد.

وتواجدت إدارة نادي الرمثا في مقر اتحاد الكرة يوم أمس، لتسجيل لاعبين جدد، والانتهاء رسميا من ملف العقوبات.

ويسعى الرمثا حاليا، للتعاقد مع محترف سنغالي يلعب في مركز الهجوم.

معان يتفق مبدئيا مع محترف سوري

توصل نادي معان لاتفاق مبدئي، مع محترف سوري، للعب في الفريق خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

الاتفاق لم يصل للدرجة القطعية حتى يوم أمس، بسبب مفاوضات تتعلق ببعض التفاصيل المالية، بانتظار حسم الأمور رسميا، في ظل التقارب في وجهات النظر.

المحترف السوري المرشح لفريق معان، يعتبر من المحترفين المعروفين في الشارع الرياضي المحلي، في ظل احترافه في أكثر من ناد محلي.

مقيم الحكام ناصر درويش – (ارشيفية)