تغييرات منتظرة على تشكيلة “النشامى” المشاركة ببطولة غرب آسيا

خالد تيسير العميري

عمان – الغد – يُعلن البلجيكي فيتال بوركلمانس المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، الأسبوع المقبل ، عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا للرجال ، والتي تُقام في العراق خلال الفترة الممتدة من 30 تموز (يوليو) وحتى 14 آب (أغسطسس) المقبلين.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة “النشامى” تغييرات ملحوظة على مستوى اللاعبين ، خاصة وأنها ستخلو من وجود أي محترف خارجي ، نظراً لأن البطولة وفترة الإعداد تُقامان خارج أيام “الفيفا”، بحيث ترفض الأندية إرسال لاعبيها بداعي إلتزام اللاعبين مع أنديتهم في التدريبات وخوض المباريات الودّية استعداداً للموسم الكروي الجديد.

ويبدأ المنتخب الوطني استعداداته للبطولة مطلع الأسبوع المقبل ، على أن يتخللها إقامة معسكراً تدريبياً في تركيا لخوض عدد من المباريات الودية ، قبيل التوجه الى “أربيل” لخوض منافسات البطولة الآسيوية.

وأوقعت القرعة منتخب “النشامى” على رأس المجموعة الثانية بصفته وصيفاً للنسخة السابقة من البطولة الآسيوية ، إلى جانب منتخبات (السعودية والكويت والبحرين) ، وطبقاً لنظام البطولة ، يتأهل بطل كل مجموعة “الأكثر حصداً للنقاط” إلى المباراة النهائية مباشرة ، والتي ستقام يوم 14 آب (أغسطس) المقبل في مدينة كربلاء.

وعلى سياق متصل .. تتجه الأنظار يوم 17 تموز (يوليو) الحالي إلى العاصمة الماليزية “كوالالمبور” ، حيث سيتم إجراء مراسم سحب قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر ، وكأس أمم آسيا 2023 بالصين.

ويتواجد “النشامى” في المستوى الثاني بإحتلاله المركز 98 عالمياً و 16 آسيوياً ، حيث قسّم الإتحاد الآسيوي لكرة القدم المنتخبات الـ 40 على 5 مستويات (طبقاً للتصنيف الأخير الصادر عن الفيفا) و 8 مجموعات ، بحيث تضم كل مجموعة 5 منتخبات ، وتلعب منافسات كل مجموعة (طبقاً لنظام الدوري من مرحلتين).

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الـ 8 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني ، إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 مباشرة ، على أن تتنافس بقيّة المنتخبات على المقاعد المتبقية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 بالصين.

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