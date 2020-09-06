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تغيير اسم فريق “رينو” للفورمولا1 إلى “ألبين”

منذ ساعتين

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باريس – أعلنت مجموعة “رينو” الفرنسية لصناعة السيارات الأحد أن فريق سباقات الفورمولا1 الخاص بها سيتغير اسمه من “رينو” إلى “ألبين” اعتبارا من موسم 2021.

وسيتغير لون الفريق أيضا من الأصفر إلى الأزرق والأحمر والأبيض، ألوان علم فرنسا.

وقال المدير التنفيذي للمجموعة، لوكا دي ميو، في بيان إن “ألبين” علامة تجارية “قوية” ، ورمز للتميز الفرنسي ، وستقدم “سباقات مذهلة” إلى جانب أكبر الأسماء في رياضة سيارات الفئة الأولى.

وكانت “رينو” قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي انضمام الإسباني فرناندو ألونسو للفريق الموسم المقبل ليكون السائق الاساسي بالفريق بجانب الفرنسي استيبان أوكون. – (إفي)

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