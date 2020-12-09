تغيير الطاقم التحكيمي لمباراة سان جيرمان وباشاك شهير

باريس – أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لقيادة مباراة المساء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه باشاك شهير، وذلك بعد أن تسبب الحكم الرابع بتوقفها نتيجة الإهانة العنصرية التي وجهها لمساعد مدرب الضيوف.

وستستأنف المباراة مساء اليوم الأربعاء من حيث توقفت في الدقيقة 14 مع تغيير الطاقم التحكيمي بعد الضجة التي تسبب بها الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو نتيجة توجيه عبارة عنصرية للكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي.

وتوقفت مباراة الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة الرابعة في الدقيقة 14 بعد أن ترك لاعبو الفريق التركي أرضية الملعب. وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين عندما بدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون “لقد قال زنجي” في اشارة إلى الحكم الرابع الذي وجه كلامه إلى ويبو.

وقام حكم المباراة أوفيدو هاتيغان بطرد ويبو ما اثار سخط لاعبي الفريق الضيف الذين خرجوا من الملعب ولم يعودوا اليه بعدما تمسكوا بضرورة استبعاد كولتسيكو، وهو موقف شاركه إياهم نجم سان جيرمان كيليان مبابي بقوله “لا يمكنني أن نلعب بوجود حكم من هذا النوع” في إشارة منه الى الحكم الرئيسي هاتيغان وليس فقط الحكم الرابع.

ورضخ الاتحاد القاري لرغبة الطرفين، وأعلن إنه عين ماكيلي، ابن الـ37 عاما الذي قاد حتى الآن 26 مباراة في دوري الأبطال، بينها مباراة سان جيرمان ولايبزيغ الألماني (1-0) في 24 الشهر الماضي.

وسيعاون ماكيلي الحكمان المساعدان مواطنه ماريو ديكس والبولندي مارسين بونييك، فيما سيكون مواطن الأخير بارتوش فرانكوفسكي الحكم الرابع.

وستكون المباراة هامشية من ناحية التأهل الى ثمن النهائي، إذ ضمن سان جرمان بطاقته بصحبة لايبزيغ بفضل الفوز الذي حققه الأخير على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-2 مساء الثلاثاء.

وسيتصدر سان جيرمان الترتيب بفارق المواجهتين المباشرتين مع لايبزيغ (خسر 1-2 خارج ملعبه وفاز إيابا 1-صفر)، في حال فوزه على باشاك شهير الذي كان أصلا خارج حسابات التأهل في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.